McDonald’s ohne Mitarbeiter – haben Kunden bald nur noch eine Wahl?

Der Fortschritt der Technologie schreitet unaufhaltsam in die Zukunft. Alles wird schneller, besser, einfacher – sogar bei McDonalds.

In einer McDonalds-Filiale in Texas in den USA probiert der Fast-Food-Gigant ein neues System. Mitarbeiter braucht er dafür nicht. Stattdessen soll alles automatisch funktionieren. Die ersten Kunden sind begeistert. Wird es das Ganze bald auch in Deutschland geben?

McDonalds wagt neuen Schritt

Zuerst konnten Gäste aus dem Auto heraus ihre Bestellung aufgeben. „Fahren Sie bitte zum ersten Fenster vor“, hat sicher jeder schon einmal gehört. Dann wird am Schalter bezahlt und im Gegenzug gibt es eine volle Papiertüte mit Burgern, Pommes oder ChickenMcNuggets.

Heute ist es nicht mehr nötig, an der Theke zu bestellen. Seit einigen Jahren übernehmen das Touch-Terminals oder Apps für die Gäste. Wem das zu viel Hightech ist, trifft an der Kasse immer noch eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter. Anschließend wird digital bezahlt und der Kunde erzählt eine Nummer. Diese wird dann digital angezeigt, sobald das Menü zur Abholung bereit steht. Schon jetzt wird der persönliche Kundenkontakt auf ein Minimum reduziert. Doch McDonalds will noch weitergehen.

McDonalds: Roboter-Filiale auch in Deutschland?

Denn der Fast-Food-Riese will in einer seiner Filialen komplett auf menschlichen Kontakt verzichten. Bestellung und Bezahlvorgang würden digital erfolgen. Nur in der Küche sei nicht alles vollautomatisch. Dort würden weiterhin Mitarbeiter die Speisen zubereiten. Der Haken an der Sache: Bestellungen gibt es nur zum Mitnehmen. Die fertigen Speisen werden dann entweder über ein Fließband oder einen Roboter ausgegeben.

Mehr News:

Bei diesem Konzept spart McDonalds nicht nur das Geld für Mitarbeiter, sondern auch für die Fläche. Die Roboter-Filiale ist im Vergleich zu anderen Niederlassungen eher klein. Außerdem will der Konzern mit dem neuen System menschlichen Fehlern vorbeugen.

Diese Redaktion hat nachgefragt, ob eine Roboter-Filiale wie die in Texas auch in Deutschland denkbar wäre. Das Unternehmen reagierte diesbezüglich sehr knapp: „Ein entsprechendes Konzept ist in Deutschland aktuell nicht geplant.“