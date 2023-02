McDonald’s in Essen: Frau fährt Mann auf Parkplatz um – was sie dann von ihm verlangt, ist die Höhe

Vor dem McDonald’s am Ruhrbruchshof in Essen spielte sich am Samstagabend (4. Februar) eine unglaubliche Szene ab. Ein 56-jähriger Mann verließ das Fast-Food-Restaurant und lief nichtsahnend über den Fußgängerüberweg des Parkplatzes. Plötzlich kam ein PKW von der Seite und fuhr ihn um.

Die Fahrerin des Wagens hielt zwar an und schaute nach dem am Boden liegenden Mann. Doch ihre Bitte an ihn ist wirklich die Höhe: Sie wollte, dass er nicht die Polizei verständigt – stattdessen bot sie ihm Geld!

McDonald’s in Essen: Unfallfahrerin auf der Flucht

Der 56-Jährige klagte, dass er Schmerzen habe und daher auf jeden Fall die Polizei rufen will. Dass sie den Mann ernsthaft verletzt haben könnte, schien die Fahrerin des Unfallwagens nicht sonderlich zu interessieren. Sie setzte sich wieder ans Steuer und brauste davon – Richtung Grenoblestraße.

Zum Glück war ein 36-jähriger McDonald’s-Kunde zur Stelle und kümmerte sich um den Verletzten. Schließlich verständigte er auch die Polizei. Der 56-jährige Flensburger wurde in ein Krankenhaus gebracht, war aber erfreulicherweise nur leicht verletzt. Leider konnten die Männer wohl beide keine Angaben zum Kennzeichen des Unfallwagens machen. Eine direkte Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg – die Frau ist weiterhin auf der Flucht.

McDonald’s in Essen: Polizei sucht Zeugen

Daher ist die Polizei nun auf der Suche nach Zeugen, die am Samstagabend etwas mitbekommen haben oder anderweitig Angaben zur flüchtigen Fahrerin machen können. Die Frau soll zwischen 60-80 Jahre alt sein und an diesem Tag einen Strickpullover getragen haben. Das Auto wurde als heller, mittelgroßer Renault beschrieben.

Wenn du Informationen hast, die in diesem Fall weiterhelfen könnten, melde dich bitte bei der Polizei Essen unter folgender Telefonnummer: 0201/829-0.