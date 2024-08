McDonald’s: Kunden fordern Änderung bei beliebten Produkten – „Nicht so einfach“

McDonald’s ist weltweit vertreten und Cheeseburger, Pommes und Chicken Nuggets gibt es in jeder Filiale. Doch je nach Land gibt es auch große Unterschiede. Seit Jahren pochen deutsche Kunden auf eine Änderung, doch kassieren von der Fast-Food-Kette immer wieder eine Abfuhr.

Genauso wie jedes andere Unternehmen versucht auch McDonald’s mit der Zeit zu gehen und Kunden-Wünschen nachzugehen. So gibt es seit einigen Jahren nicht nur Fleisch-Produkte, sondern auch vegetarische und vegane Alternativen. Aber wie sieht es mit glutenfreien Artikel aus? Da herrscht nach Meinung vieler Kunden noch Nachholbedarf. Diese Redaktion hat nun bei McDonald’s nachgehakt und eine klare Antwort erhalten.

McDonald’s erteilt neuen glutenfreien Produkten eine Abfuhr

Wie das „Bundesinstitut für Risikobewertung“ schätzt, leiden in Deutschland etwa 4 Prozent der Bevölkerung unter einer Nahrungsmittelallergie. Darunter fällt auch eine Zöliakie oder besser bekannt als Glutenunverträglichkeit. Während es anderen europäischen Ländern wie Österreich, der Schweiz oder auch den Niederlanden beispielsweise extra glutenfreie Burger in McDonald’s-Filialen gibt, müssen deutsche Gäste bislang vergebens darauf warten.

Auf Facebook machte eine Betroffene jetzt erneut auf ihr Anliegen aufmerksam und konfrontierte den Fast-Food-Riesen unter einem Beitrag mit ihrem Wunsch nach glutenfreien Burgern. „Wir wissen, dass es für Menschen mit einer Glutenunverträglichkeit sehr wenig Auswahl bei uns gibt. Und wir hören die Wünsche nach glutenfreien Produkten und nehmen sie wirklich sehr ernst. Darum tauschen wir uns auch immer wieder mit unseren Fachabteilungen und Teams aus anderen Märkten aus. Dennoch haben wir derzeit leider noch keine Neuigkeiten für dich, sorry“, so die ernüchternde Antwort.

Fast-Food-Riese gibt Statement ab

Doch diese Erläuterung reichte uns nicht, deshalb hat diese Redaktion bei McDonald’s nochmal genauer nach den Gründen gefragt. „Die Einführung von glutenfreien Brötchen in allen über 1.400 Restaurants in Deutschland wäre also nur dann sinnvoll, wenn bei der Zubereitung in unseren Restaurantküchen eine Kreuzkontamination mit glutenhaltigen Zutaten vollständig ausgeschlossen werden kann“, so die Erklärung.

Das sei jedoch aufgrund der „Restaurantdichte“ in Deutschland so einfach nicht möglich. „Der Mehraufwand ist groß und reicht von der Schulung unserer Mitarbeiter über Änderungen in den Arbeitsabläufen bis hin zur möglichen Anschaffung neuer Küchengeräte“, erklärt ein Unternehmenssprecher weiter. Aufgrund der örtlichen Bedingungen sei eine derartige Neuerung wegen verschiedener Faktoren wie „Verfügbarkeit der notwendigen Rohstoffe, nationale Hygienerichtlinien, Anzahl der Restaurants“ und viele weitere Faktoren „nicht immer 1:1 übertragbar“.

Heißt im Klartext, dass es abseits von den bisher vorhandenen glutenfreien Produkten Pommes Frites, Snack Salad Classic, Bio Apfeltüte oder Frucht-Quatsch in naher Zukunft keine weiteren geben wird.