McDonald’s auf Mallorca: Wir bestellten nachts – eine von uns blieb völlig verblüfft zurück

Zu späterer Stunde – etwa um Mitternacht – ist an der Playa de Palma auf Mallorca nicht mehr allzu viel los. Nur vereinzelt sitzen Menschen am Strand oder gehen sogar baden. Auf der Strandpromenade haben die Straßenverkäufer bereits Feierabend und auch die Lokale haben ihre Außenbereiche bereits geschlossen.

Die meisten Menschen, die hier zu dieser Stunde unterwegs sind, sind Urlauber, die vom Bierkönig, Megapark oder einer der anderen unzähligen Bars und Lokale auf dem Weg nach Hause sind. Allein auf der Höhe des Balneario 1, wo Burger King und McDonald’s noch geöffnet haben, trifft man auf mehrere Menschen. Sie wollen sich vor dem Schlafengehen noch Burger, Pommes und Co. gönnen. Und auch wir betreten diesen McDonald’s auf Mallorca. Als wir am Ende wieder rauskommen, ist eine von uns total verblüfft darüber, was sie in Händen hält.

McDonald’s auf Mallorca: Das gibt’s in Deutschland nicht

Eigentlich wollen wir nur eine Kleinigkeit zu essen holen und das tun wir auch. Noch während wir in der Schlange stehen, um an der Selbstbedienungskasse unsere Bestellung zu tätigen, stellt Vanessa fest, dass sie Bierdurst hat. „Ein Weg-Bier wäre jetzt nicht schlecht.“

Am Ballermann auf Mallorca ist der Verkauf von alkoholischen Getränken nach 21.30 Uhr verboten. Alkohol gibt es dann nur noch in den Clubs und Lokalen. Und: bei McDonald’s! In Spanien alles andere als unüblich. Sarah ist Spanierin und kennt das Bier bei McDonald’s. „Das kannst du doch hier kaufen,“ sagt sie etwas verwundert bis sie merkt, dass das in Deutschland anders ist.

Und wie schmeckt’s?

Vanessa ist nach dieser Information total verblüfft, während Sarah – mittlerweile an der Reihe mit Bestellen an der Selbstbedienungskasse – zwei kleine Bier zu der Bestellung hinzufügt. Als diese fertig ist, macht Vanessa zum zweiten Mal bei diesem McDonald’s-Besuch auf Mallorca große Augen.

Vanessa freut sich über ihr Weg-Bier von McDonald’s. Foto: Sarah Fernandez/DER WESTEN

Das Bier von der Marke Mahou wird bei McDonald’s in Pappbechern serviert. Foto: Sarah Fernandez/DER WESTEN

Denn die zwei kleinen Bier von der spanischen Marke Mahou werden in Pappbechern serviert – obendrauf ein Pappdeckel, der das Ganze wirken lässt, als hätte man hier gerade einen Kaffee bestellt. Und die Pappbecher schmeckt man auch! „Das Bier ist wässrig und man hat den Pappgeschmack mit im Mund. Außerdem klebt der Pappdeckel an meinen Lippen – das ist eklig“, ist das Fazit Vanessas zu ihrem allerersten Bier bei McDonald’s.

In Deutschland wird Bier offiziell nicht bei McDonald’s verkauft – weder auf der Karte noch in der Selbstbedienungskasse ist es hier zu finden. Es heißt jedoch, dass man auf Nachfrage in einzelnen Filialen sehr wohl Bier bekommen kann. Das 0,3-Bier beim McDonald’s am Ballermann auf Mallorca kostet übrigens 3,01 Euro.