McDonald’s will über Kunden-Kritik lachen – das geht nach hinten los: „Frechheit“

Momentan rührt McDonald’s mächtig die Werbetrommel für ein neues Produkt auf der Speisekarte. Wie man auf Social Media sieht, ist das Fast-Food-Restaurant jedoch wegen des neuen Burgers immens in Kritik geraten. In einem neuen Social-Media-Post greift das Unternehmen jetzt die Kritikpunkte der Kunden auf und versucht diese humorvoll zu präsentieren.

Die „Roast my feed“ Challenge ist auf Instagram momentan besonders beliebt. Bei dieser fordern Nutzer die künstliche Intelligenz „ChatGPT“ dazu auf, sich über ihre Instagram-Seite lustig zu machen. Das Social-Media-Team von McDonald’s hat diesen Trend aufgegriffen, um ein paar Kritikpunkte der Kunden zu thematisieren und selbstironisch zu präsentieren.

McDonald’s erhält Kritik auf Instagram

Insbesondere wird in dem Social Media Post die „M-Kampagne“ aufgegriffen, die Werbung für den neuen „M“-Burger macht. In dem Beitrag schreibt McDonald’s scherzhaft aus der Perspektive der Kunden: „Eher ‚der … Meh.‘ Wir haben es verstanden, neuer Burger.“ Das Unternehmen stellt es so dar, dass die Kunden genervt sind über die ständige Bewerbung des neuen Burgers.

Jedoch trifft dies nicht den Kritikpunkt, den die meisten Kunden über den neuen Burger äußern. Anscheinend gab es bereits 2008 einen Burger bei McDonald’s mit dem identischen Namen, der unglaublich beliebt war. Der neue Burger ähnelt dem Alten jedoch gar nicht, was viele Kunden enttäuscht (wir berichten).

In dem neuen Social Media Beitrag geht McDonald’s nicht auf diese Kritik ein und tut so, als ob nur die Häufigkeit der Vermarktung das Problem sei. Einigen Kunden passt das gar nicht und in den Kommentaren machen viele ihren Ärger Luft.

„Der M“ erschien bereits 2008

Ein Nutzer schreibt so zum Beispiel: „Wo ist der echte M von damals? Das ist nicht der M!“ McDonald’s antwortet auf den Kommentar und erklärt, dass es sich bei dem „M“ um ein neues Produkt hat, das nichts mit dem alten Burger zu tun hat. Jedoch scheint der neue Burger auch nicht so gut anzukommen, wie von dem Unternehmen erhofft.

Ein Kunde hat den neuen Burger bereits ausprobiert und ist alles anders als begeistert. Er schreibt: „Dieser ‚M‘ ist nur in seiner Masse groß. Die Qualität ist unter aller Kanone, der Geschmack ist eine Frechheit am Kunden.“ Anscheinend sind nicht von dem neuen Produkt begeistert und erwarten für den stolzen Preis von 9,39 Euro mehr Qualität von McDonald’s.