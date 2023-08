McDonald’s: ZDF-Doku packt über McFlurry-Rätsel aus – so reagiert der Fast-Food-Gigant

Es ist ein häufig genanntes und brisantes Thema für viele Kunden von McDonald’s. Stell dir vor, du gehst mal wieder mit deinen Freunden zu McDonald’s und gibst deine übliche Bestellung durch.

Das kann zum Beispiel ein Big Mac, ein Cheeseburger, eine kleine Pommes und eine große Cola sein. Und weil du an dem Tag besonders großen Appetit hast, soll es, um dem ganzen McDonald’s-Menü noch einen schönen Abschluss zu geben, noch ein leckerer McFlurry mit Smarties sein. Nach Abschluss der Bestellung gibt es keine Probleme, außer bei einer bestimmten Bestellung. Aber welche könnte das sein und warum?

McDonald’s: „Die Eismaschine ist kaputt“

Am Montag (16. August) wurde ein Problem beim ZDF in der Dokumentation „McDonald’s: Die Insider“ dargelegt, was einige McDonald’s- Kunden kennen könnten. Denn in der ZDF-Dokumentation wurde von einem ehemaligen McDonald’s-Mitarbeiter unter anderem die klassische Aussage „Die Eismaschine ist kaputt“ angesprochen, mit der häufig die Nicht-Verfügbarkeit des beliebten McFlurrys erklärt wird.

Brisant daran ist, dass laut der ZDF-Dokumentation diese Aussage nur selten der Wahrheit entsprechen würde. Denn laut dem ehemaligen McDonald’s-Mitarbeiter sei die Eismaschine meist gar nicht „kaputt“, sondern benötige lediglich eine aufwendige und zeitintensive Reinigungs- und Wartungsarbeit und diese sollen dann eine McFlurry-Zubereitung verhindern. Wir haben nach den Aussagen des Ex-Mitarbeiters bei McDonald’s nachgefragt, was wirklich dran ist, an der Behauptung „Die Eismaschine ist kaputt.“

McDonald’s äußert sich zum Thema

Auf Nachfrage dieser Redaktion sagte ein Sprecher von McDonald’s zunächst: „Wenn unser McFlurry oder McSundae einmal nicht verfügbar ist, kann das verschiedene Gründe haben.“ McDonald’s nennt als mögliche Gründe, dass die Eismaschinen regelmäßig heruntergekühlt werden müssen. Und das würde insbesondere an Tagen passieren, die besonders heiß sind und an denen viel Eis produziert und dementsprechend auch viel bestellt wird.

Dazu müssen laut McDonald’s „die Maschinen pasteurisiert und gereinigt werden“ und auf diesen Prozess haben die Mitarbeiter keinen Einfluss und können diesen auch nicht stoppen. Das würde laut dem Fast-Food-Restaurant aber üblicherweise „in weniger umsatzstarken Zeiten und außerhalb der Öffnungszeiten“ vorkommen. Trotzdem schließt McDonald’s aber auch Defekte nicht aus, die „natürlich auch mal vorkommen“ können.

Laut dem Sprecher von McDonald’s seien ihre Mitarbeiter bei einem möglichen Ausfall der Eismaschine dazu angehalten, den Kunden die jeweilige Begründung für einen Ausfall wahrheitsgemäß und transparent darzulegen. Außerdem sollen sie „auch alles dafür tun, um Engpässe oder Ausfälle zu vermeiden.“

Scheinbar ist das Problem noch nicht ganz geklärt, warum der Mythos von der „kaputten Eismaschine“ so oft vorkommt. Aber: McDonald’s liefert auf jeden Fall ein paar Ansatzpunkte diesbezüglich.