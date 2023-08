McDonald’s bringt neues Menü raus – doch deutsche Kunden müssen Abstriche machen

Diese Aktion bekommen deutsche McDonald’s-Kunden offenbar nur in einer abgespeckten Version…

Dabei war die Ankündigung von McDonald’s so groß. Seit dem 14. August (Montag) läuft „die erste globale Marketingkampagne“ des Fast-Food-Riesen. Gleichzeitig in über 100 Ländern. Inklusive Sonder-Menü für alle Kunden. Nur nicht in Deutschland…

McDonald’s mit neuer Menü-Aktion

Die Aktion läuft unter dem Motto „As featured in“ – was auf Deutsch so viel heißt wie: „Wie zu sehen in“. McDonald’s will damit die Auftritte seiner Kult-Produkte in zahlreichen Filmen, Serien oder Songtiteln feiern. So wie beispielsweise der „Hamburger Royal mit Käse“, über den sich John Travolta und Samuel L. Jackson in Tarantinos Kult-Klassiker „Pulp Fiction“ (1994) unterhalten.

Zudem läuft eine Werbe-Kooperation mit Disney, die ab dem 6. Oktober die zweite Staffel der Marvel-Serie „Loki“ veröffentlichen. Daher gibt es einen neu gestalteten grünen Deckel im „Loki“-Stil für die Süß-Sauer-Soße.

All diese Zutaten werden im Aktionszeitraum zu einem eigenen „As featured in“-Menü. Das besteht aus einer Cola (0,5 Liter), einer mittleren Pommes, einer „Loki“-Süß-Sauer-Soße – und entweder einem Zehner-Pack Nuggets, einem BigMac oder einem Hamburger Royal mit Käse.

In Deutschland läuft diese Aktion zwar ebenfalls – aber mit deutlichen Einschränkungen…

Kein Menü in Deutschland

Während du in anderen teilnehmenden Ländern das „As featured in“-Menü in einer speziellen McDonald’s-Tüte bekommst, auf der die dazugehörigen Filmtitel aufgelistet sind, fehlt das Menü in der deutschen Aktions-Variante komplett!

„Ein spezielles ‚As featured In‘-Meal wird es in Deutschland nicht geben“, teilte McDonald’s unserer Redaktion auf Nachfrage mit. Entsprechend gibt es auch die Filmtitel-Tüte nicht.

Stattdessen beschränkt sich McDonald’s hierzulande darauf, die einzelnen Produktverpackungen zu ändern. Heißt: Lediglich die Pappschachteln einzelner Burger sehen jetzt anders aus und haben scanbare QR-Codes, über die man u.a. Merchandise-Produkte kaufen kann.

Das gilt für folgende Produkte:

Big Mac

9 Chicken McNuggets

Hamburger Royal Käse

Pommes Frittes (Mittel und Groß)

Softdrink (0,4 Liter und 0,5 Liter)

Warum man sich in Deutschland für diese abgespeckte Aktionsform entschieden hat, gab McDonald’s nicht an. Wie lange die Kampagne insgesamt andauert, steht ebenfalls nicht fest.