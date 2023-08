McDonalds: Burger-Bestellung ausverkauft – Kunde rastet völlig aus

Was für eine turbulente Nacht in einer McDonalds-Filiale! Mitarbeiter und Gäste waren wohl gleichermaßen geschockt, als ein Kunde nicht die gewünschte Bestellung bekam – und daraufhin völlig ausrastete.

McDonalds: Extremer Frust über Bestellung

In der Nacht von Freitag (11.8) auf Samstag spielten sich skurrile Szenen in einem McDonalds in Bautzen (Sachsen) ab. Um kurz nach Mitternacht wollte ein Kunde eine Bestellung aufgegeben, auf die er sich scheinbar sehr gefreut hatte. Leider war es den Mitarbeitern in dem McDonalds jedoch nicht mehr möglich seine Bestellung zuzubereiten, da die notwendigen Gerichte bereits ausverkauft waren.

Etwas anderes zu bestellen, schien für den Mann keine Option zu sein. Stattdessen forderte er die Angestellten auf, Bargeld aus der Kasse herauszugeben. Doch laut der zuständigen Polizei Görlitz sollte es dabei nicht bleiben.

So zog der 37-Jährige plötzlich eine 30 cm lange Machete und richtete diese auf die Angestellten. Als die ihm scheinbar davon überzeugen konnten, dass sie auf den Kasseninhalt keinen Zugriff haben, machte der Mann einen Rückzieher. Er verließ die McDonald’s-Filale weder mit Essen noch mit Extra-Geld.