Trick 17 bei McDonald’s: Darum sollst du beim Drive-in ganz nach vorne fahren

Bei Lust auf Fast Food zieht es die meisten von uns in eine der großen Burger-Ketten, wie zum Beispiel McDonald’s. Und wenn es dabei noch etwas schneller gehen soll, fahren wir direkt durch den McDrive. Bestellen, bezahlen, Tüte mit lecker duftendem Essen bekommen – fertig.

Doch warum wird man als Autofahrer von den Mitarbeitern manchmal nach ganz vorne geschickt? Wir haben bei McDonald’s nachgehakt. Da steckt wirklich ein unglaublicher Trick hinter.

McDonald’s: Trick 17 bei McDrive – das wusstest du garantiert noch nicht

Mmh, lecker Pommes und Burger! Bei Heißhunger auf Fast Food steuern viele die nächstgelegene McDonald’s-Filiale an. Wenn man keinen Bock hat, aus dem Auto auszusteigen, kann man sogar ganz bequem durch den Drive-In fahren. Doch ist dir in letzter Zeit auch schon mal aufgefallen, dass dich die Mitarbeiter häufiger mal ganz nach vorne weiterfahren lassen, selbst wenn kein anderes Auto hinter dir wartet? Was soll das, fragt man sich da. Auch im Netz sind dazu schon heiße Diskussionen entbrannt.

Das könnte dich auch interessieren: ++ McDonald’s schockt mit Preis-Hammer – und das war noch nicht alles ++

Wir haben mal bei McDonald’s nachgehakt, um diesem Phänomen auf die Spur zu kommen. Und haben eine spannende Antwort erhalten. Die Fast-Food-Kette misst tatsächlich die Zeiten zwischen Bestellung und Übergabe des Essens im McDrive. Dabei geht es aber nicht um einzelne Kunden, Mitarbeiter oder Bestellungen sondern insgesamt um eine Qualitätsprüfung. Bei der Auswertung können die Verantwortlichen so erkennen, wo es möglicherweise noch Verbesserungsbedarf gibt.

Prozessoptimierung ist das Zauberwort

Bei umfangreichen Bestellungen, die etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen, werden Kunden auch schon mal gebeten, in einer der Parkbuchten zu warten, um nachfolgende Fahrzeuge passieren zu lassen.

Mehr News:

Diese Prozesse werden laut der Pressestelle von McDonald’s immer weiter optimiert. So dass es inzwischen auch das sogenannte Fast-Forward-Fenster gibt – also ein Extra-Fenster zu dem Kunden nach vorne weiterfahren sollen. Mit diesem Trick sollen Gäste noch schneller bedient, Staus vermieden und Wartezeiten optimiert werden. Na, dann wissen wir ja bei unserem nächsten Besuch im McDrive Bescheid.

Welches besondere Happy Meal es jetzt bei der Burger-Kette gibt und warum sich Kunden dazu nur eine Frage stellen liest du >> hier.