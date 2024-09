McDonald’s mit besonderem Happy Meal – Kunden haben nur eine Frage

Seit fast vier Jahrzehnten ist das Happy Meal ein fester Bestandteil des Angebots von McDonald’s in Deutschland und hat sich im Laufe der Zeit zu einem echten Kult-Phänomen entwickelt. Es vereint eine kleinere Portion des üblichen Fastfood-Sortiments mit einem Überraschungsspielzeug, was bei Kindern und Sammlern gleichermaßen für Begeisterung sorgt.

+++ McDonald’s vor Preis-Revolution – Kunden können es nicht glauben +++

Auch ganz aktuell macht McDonald’s wieder mit dem Happy Meal auf sich aufmerksam. Der Fastfood-Konzern hat sich etwas Besonderes einfallen lassen, um seine kleinen und großen Gäste zu erfreuen. Doch da gibt es einen Haken. Und so haben die Kunden nur eine einzige, drängende Frage.

McDonald’s und Nintendo haben es wieder getan

Es geht um eine Kooperation, die es so nicht zum ersten Mal gibt. Gemeinsam mit dem Gaming-Riesen Nintendo wendet sich McDonald’s mal wieder den Fans der virtuellen Rennpiste zu. Exklusive Mario-Kart-Spielzeuge machen jetzt das Happy Meal zur begehrten Leckerei für Konsolen-Fans.

+++ McDonald’s bietet neuen Burger an – Kunden stinksauer: „Ist doch Verarsche“ +++

Tatsächlich sind es aber, wie das Portal „ingame.de“ berichtet, keine neuen Figuren, sondern die gleichen, die bereits 2022 in den USA für Sammelfieber sorgten. Es handelt sich um acht verschiedene Charaktere, die das Videospiel „Mario Kart“ in Form von Kunststoff-Figuren in die Wirklichkeit holen: Mario, Luigi, Donkey Kong, Peach, Toad, Toadette, Yoshi und Bowser.

Mario-Kart-Figuren im Happy Meal aktuell nur in Australien

Jedoch hat die Sache einen Haken. McDonald’s bietet die Spielzeuge aktuell nur in australischen Filialen an. Die brennende Frage, die die Kunden hierzulande jetzt plagt, lautet: Wann kommt das Happy Meal mit den Nintendo-Figuren auch nach Deutschland? Unsere Redaktion hat bei McDonald’s angefragt – und ist leider vertröstet worden. Die Antwort des Fastfood-Riesen lautet: „Über mögliche Aktionen können wir noch nichts verraten, denn schließlich möchten wir unsere Gäste damit überraschen. Wir bitten diesbezüglich um Verständnis.“

Mehr News:

Ob mit oder ohne Nintendo-Figuren – das Happy Meal ist eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte für McDonald’s. Kreiert wurde es von Werbefachmann Dick Brams als „McDonaldland Fun-To-Go“, das zunächst in St. Louis (USA) verkauft wurde und zu dessen Promotion der Clown Ronald McDonald in Werbespots auftrat. Die ersten Menüs enthielten Figuren aus dem Arcade-Klassiker „Space Invaders“. 1979 erfolgte die Umbenennung in „Happy Meal“. In Deutschland ging das Kindermenü 1988 als „Junior-Tüte“ an den Start, erst seit 1999 heißt es auch bei uns „Happy Meal“.