McDonald’s schockt Kunden mit Preis-Hammer – und setzt jetzt noch einen drauf

Diesen Sommer hatte McDonald’s ein ganz besonderes Angebot eingeführt, mit dem Kunden richtig sparen können. Dieses Angebot hatte anscheinend den gewünschten Erfolg, denn das Unternehmen steigert dieses jetzt noch einmal.

++ Lotto: Rentner freut sich über Gewinn – wofür er ihn ausgeben muss, ist eine Schande ++

McDonald’s ist eigentlich eine Erfolgsgeschichte, aber in den drei Monaten bis zum 30. Juni meldete das Fast-Food-Unternehmen ganz plötzlich einen überraschenden Rückgang des weltweiten Umsatzes. Wie „MarketScreener“ berichtet, ist dies besonders auffällig, denn er ist der erste Rückgang seit 13 Quartalen.

McDonald’s-Angebot lockt preisbewusste Kunden

Man reagierte jedoch sofort auf diesen Rückgang und führte ein ganz besonderes Angebot ein. Ab Ende Juli konnten Kunden in den USA das 5-Dollar-Angebot genießen. Das Angebot wurde auch direkt von McDonald’s bis August verlängert. Ein unglaubliches Angebot, von dem man in Deutschland nur träumen kann. Hier kostet dasselbe Menü mehr als doppelt so viel.

McDonald’s versucht mit diesem Angebot, die Kunden zu überzeugen, denen die normalen Preise zu teuer sind. Und das 5-Dollar-Angebot scheint auch Erfolg zu haben, denn die Besucherzahlen waren im laufenden Quartal bisher höher als zuvor.

++ Deutsche Bahn: Nicht nur im Zug – auch HIER fehlen die Mitarbeiter ++

Der Jefferies-Analyst Andy Barish erklärt, dass die erhöhten Besucherzahlen auf „mehr Zugkraft (im Marketing) bei der 5-Dollar-Mahlzeit und anderen Werbeaktionen“ zurückführen sind. Das Spar-Angebot scheint also den gewünschten Erfolg gehabt zu haben und das Unternehmen konnte seinen Umsatz deutlich verbessern.

Unternehmen konnte den Umsatz verbessern

Jetzt setzt das Unternehmen jedoch noch einen drauf und verlängert das unglaubliche 5-Dollar-Angebot bis Dezember, wie „MarketScreener“ mitteilt. Joe Erlinger, der Präsident von McDonald’s U.S., erklärt: „Wir sind bestrebt, unsere Preise so erschwinglich wie möglich zu halten. Deshalb verdoppeln wir unsere Angebote mit noch mehr Möglichkeiten zum Sparen.“

Mehr Themen:

Ein komplettes Menü für nur fünf Euro ist wirklich ein kaum fassbares Angebot. Leider gibt es dieses Angebot nur in den USA und die deutschen McDonalds-Kunden müssen weiterhin den normalen Preis zahlen, der deutlich teurer ist. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass man auch in Deutschland das 5-Dollar-Angebot einführen wird.