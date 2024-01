McDonald’s: Managerin bricht in Panik aus – müssen sich Kunden jetzt Sorgen machen?

Kunden in Panik, Mitarbeiter verunsichert – es kann auch bei McDonald’s mal vorkommen, dass Unruhe ausbricht. Doch bei Top-Managern ist das eher ungewöhnlich. Was ist da los beim Fastfood-Giganten?

+++ McDonald’s-Kunde bringt seine Tüte gleich wieder zurück – selbst die Mitarbeiter sind total geschockt +++

Eine Top-Managerin von McDonald’s hat sich von einem großen Teil ihrer Aktien getrennt. Doch warum gibt sie ihre Anteile an dem Fastfood-Unternehmen ab? Weiß sie etwas, was andere Anleger noch nicht wissen? Und müssen sich jetzt auch die Kunden Sorgen deswegen machen?

McDonald’s-Managerin setzt Zeichen

Heidi Capozzi, Executive Vize President und Talentmanagerin bei McDonald’s, hat ein Aktienpaket im Wert von über 800.000 US-Dollar verkauft. Das sind umgerechnet gut 73.000 Euro. Und das ist nicht das erste Mal, das sich ein Manager von seinen Aktien trennt. Auch andere haben ihre Anteile an den Nagel gehängt. Aber warum?

Auch interessant: McDonald’s mit neuem Service für Kunden – doch viele blicken in die Röhre

Laut „Wallstreet online“ ist es bereits das fünfte Mal innerhalb eines Jahres, das das passiert ist. Allerdings handelte es ich bei den Aktienverkäufen nie um derart hohe Beträge wie diesmal.

Capozzi hält danach allerdings immer noch etwa 15.000 Aktien im Wert von 4,5 Millionen US-Dollar. Dahingegen sieht das verkaufte Aktienpaket nicht wirklich groß aus. Es dürfte sich dabei also um keinen besorgniserregenden Verkauf handeln. Für Manager ist es üblich, in Form von Aktien vergütet zu werden, die dann zum Begleichen von Schulden etc. wieder veräußert werden.

Oder doch ein Grund zur Sorge?

Allerdings hat innerhalb des vergangenen Jahres nur eine Insiderin Anteile gekauft. Laut „Wallstreet online“ sollten sich Privatanleger diese Erkenntnis zu Herzen nehmen. Es dürfte wohl noch dauern, bis die Aktien wieder etwas abwerfen dürften und ein Einstieg somit günstig wäre.

Für Kunden sind die Aktienkurse des Fastfood-Riesen per se erst einmal uninteressant. Doch sollten die Aktien des Unternehmens wirklich wie warme Semmeln veräußert werden oder die in den Keller fallen, könnte das umfassende Veränderungen innerhalb des Unternehmens nötig machen. Und die Folgen würden dann selbst die Kunden zu spüren bekommen. Denn momentan ist die McDonald’s-Aktie wirklich ein wenig auf dem absteigenden Ast.