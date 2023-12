McDonald’s-Kunde bringt seine Tüte sofort wieder zurück – auch die Mitarbeiter sind total geschockt

Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Daher ist es Zeit, auf die bewegendsten Geschichten der vergangenen Monate zurückzublicken. Eine solche hatte sich im August zugetragen. Ein McDonald’s-Kunde schilderte ein irres Erlebnis!

Das haben wir wohl alle schon mal erlebt, nicht nur bei McDonald’s: Mal eben ins Drive-In, Bestellung aufgeben, bezahlen, am nächsten Schalter die Tüte in Empfang nehmen – und direkt geht’s weiter. Packt man dann ein paar Minuten später den Inhalt aus, trifft einen der Schlag: Mal fehlt ein Burger, mal eine Pommes, mal die bestellte Mayo.

McDonald’s-Tüte enthält Geld statt Frühstück

Auch einem Mann fiel kürzlich beim Blick in die McDonald’s-Tüte alles aus dem Gesicht. Doch es fehlte nicht etwa ein Teil der Bestellung, sondern es befand sich etwas in der Tüte, das überhaupt nicht dort hinein gehörte: Geld!

Über diesen Vorfall berichtete der Mann aus dem US-Bundesstaat Indiana auf TikTok. Demnach wollte er sich eigentlich bei McDonald’s ein schmackhaftes Frühstück holen. Doch als er nach Verlassen den Drive-Ins zu Hause in die Tüte blickt, erspähte er nicht etwa – wie bestellt – Croissants, Rührei, Muffin, Café und Co. – sondern massenhaft Bargeld!

Offenbar hatten die Mitarbeiter des Burger-Bräters an dem besagten Morgen noch Schlaf in den Augen, als sie die Tüte des Mannes packten. Denn statt des bestellten Frühstücks legten sie ihm 5.000 US-Dollar (umgerechnet rund 4.500 Euro) hinein!

Angestellte sind geschockt und überglücklich

Der auf diese Weise überraschte TikTok-Nutzer hielt seine Entdeckung sofort im Video fest. Denn das hätte ihm sonst womöglich niemand geglaubt. Das auf der Social-Media-Plattform geteilte Video zeigt, wie der Mann im Auto sitzt und Bündel für Bündel Dollar-Scheine aus der Tüte holt.

4500 Euro sind eine Menge Geld. Doch der verblüffte Finder hatte das Herz am rechten Fleck. Er brachte das Geld wieder zurück in die McDonald’s-Filiale. Dort stellte sich heraus: Bei dem dicken Batzen Dollar-Noten handelte es sich um die Tageseinnahmen!

Die Angestellten wussten gar nicht, wie ihnen geschah. Halb geschockt, halb dankbar hätten sie den Mann am liebsten in die Arme geschlossen. Auf jeden Fall sollte der ehrliche Finder seine gute Tat nicht bereuen. Er erhielt 200 Dollar und durfte obendrein einen Monat lang in der Filiale kostenlos essen – und zwar nicht nur Frühstück.

Am Ende bleibt die Frage, ob es bei McDonald’s üblich ist, die Tageseinnahmen in Papiertüten zu packen – oder wie sonst ein Mitarbeiter auf die Idee kommen konnte, das viele Geld mit einer Bestellung zu vertauschen.