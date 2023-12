McDonald’s-Kundin erhält ihr Menü – als sie genau hinschaut, kommen ihr die Tränen

Es gilt als eine der beliebtesten Aktionen bei McDonald’s: das große Monopoly mit zahlreichen Gewinnchancen. Ob Camper, Urlaubsgutscheine oder satte Geldgewinne im Jackpot: Beim McDonald’s-Gewinnspiel kannst du ordentlich abräumen.

Nach einem Besuch der Fast-Food-Kette mit ihrem Mann dachte eine Kundin jetzt, dass sie das große Los gezogen hätte. Doch die Wahrheit bricht ihr das Herz, berichtet der „Mirror“.

McDonald’s-Kunden jubelt vergeblich

Nicht nur Deutschland hat das Monopoly-Fieber gepackt. Auch außerhalb der Republik sammeln die Kundin des Fast-Food-Giganten die Sticker in der Hoffnung auf das große Glück. So auch Jennifer Comtois (33) aus Montreal. Die Kanadierin hatte ihrem Ehemann die Monopoly-Sticker seines Menüs aus den Rippen geleiert – mit Erfolg.

Denn ihr Mann glaubte nicht an das große Glück. Die 33-Jährige lud den Sticker dann gleich in der McDonald’s-App hoch. Wenig später erhielt sie Post: Darin hieß es, dass Jennifer eine der Gewinnerinnen des Monopoly-Jackpots sei. Sie war vollkommen aus dem Häuschen und rief sofort ihren Ehemann an, um ihm den Gewinn unter die Nase zu reiben. Es hätte alles so schön sein können. Doch als der Scheck im Briefkasten war, traute Jennifer ihren Augen kaum.

„Ich habe noch nie etwas gewonnen“

Denn statt den Jackpot von 50.000 Dollar (rund 46.000 Euro) geknackt zu haben, flatterte ein nahezu lächerlicher Scheck mit einer Gewinnsumme von 20 Dollar in den Briefkasten. „Als ich den Inhalt las, brach ich vor Lachen in Tränen aus“, gibt die 33-Jährige zu.

Enttäuschung über die schmale Gewinnsumme sollte jedoch gar nicht erst eintreten. Schließlich hatte die Folge der Ereignisse beinahe etwas Komisches. „Ganz ehrlich, ich war immer noch begeistert, weil ich noch nie zuvor etwas gewonnen hatte.“ Und so bereute Jennifer Comtois auch ihren enthusiastischen Anruf bei ihrem Ehemann nicht. Denn immerhin dürfte der Besuch bei McDonald’s durch die Gewinnsumme gedeckt worden sein. Und wer will sich schon über eine geschenkte Mahlzeit beschweren?