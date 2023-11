McDonald’s: Schock für Kunden – wenn du DIESE Option auswählst, wird dein Essen deutlich teurer

So manch ein Fast-Food-Fan träumt noch von der Zeit, als die Klassiker bei McDonald’s nur einen Euro gekostet haben. Lang ist’s her, denn mittlerweile haben die Fast-Food-Ketten ihre Preise ordentlich aufgestockt.

Die ganzen Preiserhöhungen machen keinen Halt – im neuen Jahr müssen sich die Kunden des goldenen M’s darauf einstellen, noch tiefer in die Tasche greifen zu müssen. Schuld daran ist die Mehrwertsteuererhöhung.

McDonald’s-Preisschock: DAS erwartet dich im neuen Jahr

Die neue Regelung gilt ab dem 1. Januar des neuen Jahres. Gastronomen müssen auf ihre Speisen satte 19 Prozent Mehrwertsteuer berechnen. Bisher galt ein Steuersatz von 7 Prozent, von dem man bald nur noch träumen kann. Dieser wurde während der Corona-Pandemie eingeführt, um die Gastronomen zu entlasten. Die Gastronomiebranche hatte gefordert, den niedrigen Steuersatz noch länger gelten zu lassen. Doch die Ampelkoalition setzte sich aufgrund der miserablen finanziellen Lage im Bundeshaushalt durch.

Vor allem Kunden, die den Service in Restaurants besonders schätzen, müssen mehr bezahlen. Denn die 19 Prozent gelten für alle, die vor Ort essen. Wer sein Essen abholt oder sich liefern lässt, zahlt noch 7 Prozent.

Essen vor Ort ist teurer als zu Hause

Nicht nur die Restaurants müssen sich mit der Mehrwertsteuererhöhung rumschlagen. Auch Fast-Food-Ketten wie McDonald’s, Burger King und Co. werden die Auswirkungen deutlich zu spüren bekommen. Denn: Nehmen die Gäste ihr bestelltes Essen mit, zahlen sie den niedrigeren Steuersatz. Wer vor Ort in der Filiale essen möchte, muss draufzahlen. Laut „Focus“ müssen wir uns dann auf folgende Preise einstellen:

McMenü Big Mac zum Mitnehmen: 10,59 Euro, zum vor Ort essen: 11,79 Euro.

zum Mitnehmen: 10,59 Euro, zum vor Ort essen: 11,79 Euro. McMenü BigTasty zum Mitnehmen: 11,49 Euro, zum vor Ort essen: 12,79 Euro.

zum Mitnehmen: 11,49 Euro, zum vor Ort essen: 12,79 Euro. McMenü Hamburger Royal TS zum Mitnehmen: 10,59 Euro, zum vor Ort essen: 11,79 Euro.

zum Mitnehmen: 10,59 Euro, zum vor Ort essen: 11,79 Euro. McChickenburger zum Mitnehmen: 2,29 Euro, zum vor Ort essen: 2,59 Euro

Das sind Preise, die es in sich haben. Ob wir in Zukunft auf dem Weg in den Urlaub an der Autobahnraststätte noch volle McDonalds-Filialen vorfinden werden, ist fraglich. Wahrscheinlich holen sich die meisten ihr Essen und verzehren es dann im Auto. Ein Nachteil daran: Der Verpackungsmüll wird dadurch deutlich zunehmen.