Mit Lieferando zum UEFA Europa League Finale – McDonald’s-Kunden haben klaren Vorteil

Das Finale der UEFA Europa League findet am 22. Mai 2024 im Avia Stadium in Dublin, Irland statt. Zwar ist das noch ein bisschen hin, aber die Fans können es jetzt schon kaum erwarten. Da kommt eine Ankündigung aus dem Nichts – und zwar ausgerechnet von Lieferando.

Der Lieferdienst hat sich mit dem Fußballwettbewerb zusammengetan. Wie du über Lieferando an Tickets für das Finale kommst und wie dir eine Bestellung bei McDonald’s dabei helfen kann, erfährst du hier.

Lieferando bringt dich zum UEFA Europa League Finale nach Dublin

Für Fußballfans dürfte dies das interessanteste Gewinnspiel des Jahres sein. Einfach über Lieferando bestellen und eine Chance auf Final-Tickets in Dublin gewinnen! Das wäre doch was. Wir erklären dir hier, wie du das anstellst.

Dafür musst du an Spieltagen etwas über Lieferando bestellen, das mindestens fünf Euro kostet und schon bist du im Pott mit drin. Mit etwas Glück kannst du zwei Tickets für das Finale der UEFA Europa League 2024 gewinnen. Spieltage sind im November jeweils am 8., 9., 28., 29. und 30. November.

McDonald’s-Kunden haben klaren Vorteil

Damit du aber nicht umsonst bestellst und dir am Ende der Gewinn durch die Lappen geht, brauchst du den Code zum Gewinnspiel. Und der lautet „DEALSZUMSPIEL“. Wer zudem an Spieltagen bei McDonald’s bestellt, hat gleich eine doppelt so hohe Chance, Tickets zu gewinnen. Ihr Name landet gleich zweimal im Topf.

Nach der Bestellung erhältst du eine E-Mail als Teilnahmebestätigung. Und wenn du der glückliche Gewinner bist, dann meldet sich der Kundenservice bei dir. Also das Telefon am 12. Dezember auf laut stellen und abwarten.

Lieferando bezahlt dir einen Kurz-Trip nach Dublin

Und nicht nur das, Lieferando bezahlt auch deine An- und Abreise nach Dublin sowie zwei Hotelübernachtungen in der irischen Hauptstadt, inklusive Transfer zum Stadion und noch als Gimmick eine UEFA-Geschenktasche obendrauf. Anreise wäre am 21. Mai und die Abreise einen Tag nach dem Spiel. Insgesamt verspricht Lieferando einen Gewinn im Wert von über 1.000 Euro.

Also nicht zu lange warten, denn die Aktion endet am 30. November.