McDonald’s-Kundin blickt auf Rechnung und erstarrt – „Konto im Minus“

Eine ruhige Shoppingtour endete für die 42-jährige Alexis Johnson mit einem wahren Finanzdrama. Als sie einen Blick auf ihr Konto warf, erstarrte sie vor Schreck – ihr Kontostand befand sich im tiefroten Minus. Der Übeltäter? McDonald’s, die weltberühmte Fastfood-Kette, war für diesen Finanzalbtraum verantwortlich.

McDonald’s, ein Synonym für schnelles – und für den ein oder anderen – leckeres Essen, hat sich in einen Albtraum für einige seiner Kunden verwandelt. Die Beschwerden häufen sich, und das aus gutem Grund. Monate nach ihrem Besuch wurden einige Kunden plötzlich mit einer saftigen Rechnung konfrontiert.

McDonald’s-Kundin blickt auf Rechnung und erstarrt

Alexis Johnson berichtete von einem Albtraum, der jeden, der sich in ihrer Lage befindet, schockieren würde, wie die britische „The Sun“ berichtet“. Ein stolzer Betrag von 34,54 Pfund wurde von ihrem Konto abgebucht, und das durch nichts anderes als eine Mahlzeit bei McDonald’s. Klingt verrückt, oder? Aber das ist nicht alles. Der Horror erstreckte sich auch auf ihren Ehemann Ricky, der für Transaktionen im Wert von 50 Pfund im Mai und Juni zur Kasse gebeten wurde.

Der Vorfall rief die dreifache Mutter Alexis aus Rainham, Essex, auf den Plan. Sie dachte zuerst, sie sei Opfer von Betrug geworden, aber eine tiefere Untersuchung offenbarte die Wahrheit. Diese unerwarteten Gebühren waren das Ergebnis einer Bestellung, die sie für ihre Familie im Juni aufgegeben hatte – und die enthielt eine Ladung Big Macs und Happy Meals. Eine Mahlzeit, die den Johnsons ungewollt einen leeren Geldbeutel und ein Mysterium bescherte.

„Konto im Minus“ und „Absolut ekelhaft“

Doch Alexis, war mit ihrem „Konto im Minus und dem Schock“ nicht allein in diesem McDonald’s-Dilemma. Nicole Jackson, eine weitere Kundin, teilte eine ähnliche Geschichte. Auch sie sah sich mit einer Abbuchung in Höhe von 155 Pfund konfrontiert und reagierte mit Entsetzen: „Mir wurden 155 Pfund gestohlen. Das ist absolut ekelhaft.“

Nun, da die Wahrheit ans Licht kommt, was sagt McDonald’s dazu? Die schockierende Wahrheit ist, dass zwischen April und Juni ein technisches Problem in einem ihrer Restaurants in Dagenham vorlag. Dieses Problem sorgte dafür, dass Kunden, die dieses spezielle Kartenlesegerät verwendeten, nicht belastet wurden. Das Unternehmen hat sich für die erlittenen Unannehmlichkeiten entschuldigt und arbeitet daran, die überfälligen Zahlungen zu bearbeiten. Es appelliert an besorgte Kunden, sich an den Kundendienst zu wenden. Ein Albtraum, der nun hoffentlich ein gutes Ende nimmt.