McDonald’s: Goldkarte beschert ewiges All-you-can-eat – so bekommt man sie

Es klingt für Fast Food-Fans wie ein Traum: Mit der goldenen McDonald’s-Karte für immer gratis Burger, Pommes und Co. essen.

Doch während Gerüchte und Vermutungen über die Goldkarte von McDonald’s immer wieder in Umlauf sind, gibt es nur sehr wenige Menschen, die diese Flatrate-Option tatsächlich nutzen können. Eine Möglichkeit, an die begehrte McDonald’s-Karte zu bekommen, besteht aber für alle.

McDonald’s: Gibt es die legendäre Goldkarte wirklich?

Wie das so ist mit Legenden, klingen sie fast zu schön, um wahr zu sein. Diesen Status hat auch die „Gold Card“ von McDonald’s. Gerade in den sozialen Medien berichten Burger-Fans immer wieder von der Flatrate für Fast food.

Auch interessant: McDonald’s und Burger King: Kunden laufen Sturm – Grund sind DIESE Burger

Tatsächlich gibt es auf der Website von McDonald’s oder in den Restaurants selbst keine Hinweise auf eine solche Karte. Du kannst sie also nicht kaufen. Es gibt allerdings eine Möglichkeit, die Goldkarte zu gewinnen – und zwar beim beliebten „McDonald’s Monopoly“.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Das Gewinnspiel läuft seit dem 9. November und geht noch bis zum 3. Januar 2024. Laut „Giga“ wird die „Gold Card“ zwölf Mal als Sofortgewinn und 13 Mal als Sammelgewinn vergeben. Für treue McDonald’s-Kunden ist also noch alles drin.

Goldkarte hat einen Haken

Entgegen der kursierenden Gerüchte handelt es sich bei den Goldkarten aus dem Monopoly-Spiel aber nicht um eine Flatrate, die für immer in allen McDonald’s-Filialen gilt. Der Inhaber kann mit ihr nur in einem Zeitraum von sechs Monaten in einem bestimmten Restaurant essen. Welches das genau ist, hängt von dem Franchise-Nehmer ab, der sie aushändigt. Diese bestimmen darüber hinaus selbst, ob und welchen Bedingungen sie die „Gold Cards“ heraus geben.

Mehr News:

Laut „Business Insider“ gibt es die allgemeingültige Flatrate-Karte jedoch auch in Wirklichkeit. Internationale Stars oder Unternehmer wie Rob Lowe, Bill Gates und Warren Buffet sollen sie besitzen. Der deutsche Rapper Key One verfügt laut eigenen Angaben sogar über eine schwarze Karte, mit der er kostenlos in den McDonald’s-Restaurants in Deutschland essen kann.