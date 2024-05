McDonald’s: Ansturm auf neues Cola-Glas – Kunden toben vor Wut: „Größte Verarsche“

Sie gehören zu den beliebtesten Aktionsprodukten bei McDonald’s: die Coca-Cola-Gläser!

Seit Jahren beschert die Ankündigung der bunten Gläser dem Fast-Food-Riesen einen Kundenansturm, mit dem nur die wenigsten Burger mithalten können. Schnell sind die Artikel vergriffen, einige Kunden sehen sich sogar als leidenschaftliche Sammler der Cola-Gläser.

Doch die neueste Auflage der Aktion sorgt bei einigen McDonald’s-Kunden für reichlich Ärger. Was steckt dahinter?

McDonald’s bietet neues Cola-Glas an

Coca-Cola-Gläser von McDonald’s, aus denen man einfach nur trinken kann? Langweilig. Das kann man doch aufpeppen, dachte sich der Fast-Food-Riese – und schuf das „Glow in the Dark“-Glas, das (siehe der Name) in der Dunkelheit leuchtet. Aber natürlich gibt es das nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen.

Die Gläser sind natürlich streng limitiert, „nur solange der Vorrat reicht“, heißt es. Wer sie bekommen will, muss zudem als Nutzer in der McDonald’s-App registriert sein – und: Nicht jede McDonald’s-Filiale nimmt an der Aktion teil.

Dass diese Einschränkungen den ein oder anderen McDonald’s-Kunden verärgern könnten, ist nachvollziehbar. Doch die Gründe für die Wut, die der Burger-Kette nun entgegenschwappt, sind weitreichender.

Ärger um „Glow in the Dark“-Gläser

So gibt es auf den Verpackung des Glases beispielsweise einen QR-Code, der Kunden die Teilnahme an einem McDonald’s-Gewinnspiel sichern soll – doch exakt dieser Code funktioniert offenbar bei zahlreichen Kunden nicht, die sich schon darüber freuten, eines der limitierten Gläser ergattert zu haben.

„Der Code auf der Verpackung geht nur leider nicht“, schreibt ein enttäuschter Kunde auf Instagram. Andere stimmen zu: „Ja, bei mir leider auch nicht“, „Im Browser funktioniert es nicht“ oder „Mit dem iPhone leider nicht möglich“ ist in den Kommentaren immer wieder zu lesen.

Doch nicht nur der Code sorgt für Ärger. Denn um den QR-Code zu testen, muss man ja überhaupt erst mal ein „Glow in the Dark“-Glas abbekommen. Bei der limitierten Auflage gehen einige Kunden zwangsweise leer aus – und regen sich darüber tierisch auf. Auch, wenn McDonald’s dabei teilweise überhaupt keine Schuld trifft.

Kunde tappt in Gutschein-Falle

„Größte Verarsche unter der Sohne“, schimpft ein Nutzer beispielsweise am ersten Tag der Aktion – und schildert: „Letzte Nacht um 0 Uhr extra losgefahren, Menüs bestellt, um dann zu erfahren, die Gläser gibt es erst heute Nachmittag. Neuer Versuch … und was war? Coupon heute nicht gültig.“

Zur Erklärung: Jeder Glas-Coupon darf aufgrund der limitierten Gläser-Anzahl nur einmal eingelöst werden. Der wütende Kunde hatte seinen Coupon bereits um kurz nach Mitternacht eingelöst, als die Glas-Aktion noch nicht lief – entsprechend ungültig war er dann wenige Stunden später, als die Gläser in den Verkauf gingen.

Die Aktion rund um das „Glow in the Dark“-Glas läuft noch bis zum 8. Mai 2024.