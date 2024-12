McDonald’s kündigt großes Comeback an – Kunden rasten aus

Alle Jahre wieder freuen sich viele Menschen auf die Weihnachtsmärkte in der Adventszeit, wie auch auf ein ganz spezielles Produkt einer beliebten Fast-Food-Kette. Das Besondere daran? Es gibt sie nur für kurze Zeit – kein Wunder, dass die Freude groß ist.

Die Rede ist von McDonald’s, wie man unschwer lesen kann – doch nicht nur ein beliebtes Produkt kehrt zurück – nein – der Fast-Food-Gigant setzt noch einen absoluten Knüller obendrauf.

McDonald’s: Big-Rösti-Comeback mit XXL-Knüller

Welches Produkt gemeint ist? Nun, hier ein kleines Rätsel: Der Burger besticht durch ein saftiges Rindfleisch-Patty, knusprige Kartoffelrösti, cremige Käsesauce und Bacon. Trommelwirbel – die Antwort ist …. „Die große Rösti!“

+++ McDonald’s: Darauf haben Kunden nur gewartet – Kult-Aktion endlich zurück! +++

Doch wie bereits berichtet (→ hier geht’s zum Artikel), bleibt dieses Jahr nicht alles beim Alten. Denn neben der klassischen Variante und dem „Big Rösti Raclette“ mit Raclettekäse feiert nun eine dritte Version ihr Debüt: Der „Big Rösti Spicy“ mit einer scharfen Sauce und Peperoni. Und damit nicht genug: Dem Burger wurde sogar eine eigene Hymne gewidmet.

Zusammen mit DJ Luca-Dante Spadafora hat McDonald’s die Social Media Kommentare der letzten Monate zur Big Rösti analysiert und daraus den Hit „Es ist soweit“ komponiert. Und mit dem unterlegten Techno-Sound hat er das Zeug zum absoluten Winterhit. Wer den Song hören will – nun der kann ganz einfach HIER klicken.

„Absolut geil“: User-Jubel wegen Fast-Food-Song

Aber was sagen die vielen McDonalds-Fans dazu? Offensichtlich ist der Song ein absoluter Hit! „Absolut geil! Brauche das als Spotify Version unbedingt“, jubelte so ein User. Auch ein weiter Nutzer schrieb: „Läuft bei mir auf Dauerschleife. Echt mega gut geworden.“ Und auch ein weiter Fast-Food-Fan war ganz aus dem Häuschen! So textete er: „Insgeheim haben wir alle auf diesen Song gewartet! So geil!! Dauerschleife schon Stunden!!“

Diese Artikel könnten dir auch gefallen:

Und nicht nur die Geschmackssinne werden mit dem Burger verwöhnt, auch die Ohren können sich offenbar über den fettigen Comebacks freuen.