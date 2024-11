McDonald’s: Darauf haben Kunden nur gewartet – Kult-Aktion endlich zurück!

Es ist DAS Schnellrestaurant. McDonalds ist der umsatzstärkste Fast-Food-Konzern weltweit und betreibt über 41.800 Restaurants auf der ganzen Welt. Und auch in Deutschland ist das gelbe „M“ an gefühlt jeder Ecke zu finden.

Jetzt kommt der Fast-Food-Konzern mit einer Nachricht um die Ecke, auf die die Kunden schon lange gewartet haben. Und die kommt ziemlich plötzlich und unerwartet – denn nicht nur das WAS, sondern auch WER die Hammer-News über McDonalds verrät, lässt die Kunden ausrasten!

McDonalds: Rückkehr von Kult-Aktion

In einem Livestream des Entertainers „Knossi“ kommt die Nachricht plötzlich aus dem Sack: Das McDonalds Monopoly ist zurück! Kunden rasten aus, denn darauf haben sie lange gewartet. Und dabei war die News-Bombe allem Augenschein nach so gar nicht geplant…

Es passiert während eines Livestreams von Knossi: Der Streamer wird angerufen und geht nichtsahnend an sein Handy, macht den Lautsprecher an, damit seine Follower dem Gespräch folgen können. „Hier ist Tatjana von McDonalds“, tönt es plötzlich aus dem Telefon. In Knossis Gesicht steht deutlich der Schock geschrieben: „Warte mal, du bist live“, warnt er die Anruferin noch. Doch da ist es schon zu spät! „Selber Schuld“, sagt Knossi und kommt zu dem Schluss: „Was soll ich jetzt machen? Ich sag’s den Leuten!“. Freudenstrahlend teilt er seinen Zuschauern dann die Nachrichten mit: „McDonalds MONOPOLY! BABY!“ ruft er in die Kamera.

Monopoly ist zurück!

Ab dem 07. November kommt die beliebte Kult-Aktion des Fast-Food-Giganten zurück! Kunden können dann wieder fleißig mitspielen und zahlreiche Mega-Preise bei McDonalds gewinnen.

Die Kunden sind aus dem Häuschen! Auch in den Kommentaren des Instagram-Beitrags, in dem McDonalds die Rückkehr der Aktion noch einmal offiziell macht, rasten die Leute aus. „Endlich“, schreibt ein User, ein anderer kommentiert: „Epic“.