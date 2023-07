McDonald’s ist dieser Tage in aller Munde und das liegt an einem neuen Milkshake, den die Fast-Food-Kette quasi zu Ehren eines „Gründungsmitgliedes“ auf den Markt gebracht hat. Was nach dem Launch von diesem Milkshake dann aber passiert, das lässt sich wohl am besten mit dem Wort Internetphänomen beschreiben.

Nach Informationen von „omr.com“ plante McDonald’s eine gewöhnliche Promo-Aktion und schrieb Anfang Juni in einer Pressemitteilung: „Wir wissen, dass Geburtstage mit McDonald’s einen besonderen Platz in den Herzen unserer Fans einnehmen. Jetzt laden wir alle ein, mit uns neue Geburtstagserinnerungen zu schaffen… dieses Mal zu Ehren ihres pelzigen lila Freundes. Haltet euren Partyhut bereit, denn wir feiern den Geburtstag von Grimace“.

McDonald’s geht viral

Zum „Geburtstag“ von Grimaces hat McDonald’s ein spezielles Menü mit einem neuen Produkt in die Restaurants gebracht: den lila „Grimace Shake“. Zu diesem Anlass hat die Figur auch den US-Twitter- und Instagram-Account der Fast-Food-Kette übernommen. Soweit nichts Ungewöhnliches für eine McDonald’s-Promo-Aktion. Aber als der amerikanische Tik-Toker Austin Frazier alias „thefrazmaz“, ein Video auf Tiktok hochlädt, in dem er zuerst gut gelaunt den Shake probiert, dann aber in der nächsten Einstellung leblos auf dem Boden liegt, ändert sich alles an dieser Promo-Aktion.

Fraziers Video geht viral und tausende andere Nutzer drehen ähnliche Videos mit dem Hashtag #grimaceshake, in denen sie ihren Grimace-Shake-induzierten Tod aufwändig wie in einem modernen Horrorfilm inszenieren. Fraziers Original-Video hat bereits über drei Millionen Klicks, aber das erfolgreichste Video unter dem Hashtag #grimaceshake hat mittlerweile über 28 Millionen Klicks auf Tiktok.

McDonald’s: unabsichtlich Erfolgreich

Mittlerweise hat der Hashtag #grimaceshake über 1,6 Milliarden Tiktok Views. Selbst die aus der Kult-Serie „Friends“ bekannte Schauspielerin Courtney Cox hat ein eigenes Video unter dem Hashtag aufgenommen. Der virale Trend ist also zu einem rollenden Stein für McDonald’s geworden, ohne dass das so Unternehmen so richtig etwas dafür kann. Die Verkaufszahlen vom Unternehmen wird der Grimaceshake-Trend mindestens durch all die Käufe der „Influencer“ angekurbelt haben, die sich einen Grimaceshake für ihre Videos kaufen mussten.

Zur kinder- und familienfreundlichen Marke vom Fast-Food-Unternehmen passt der virale Trend aber eigentlich nicht, denn die Tiktok-Videos gehören eher zur Kategorie „makaber“. Nichtsdestoweniger hat McDonald’s einen Weg gefunden, um gut mit der Situation umzugehen. Es postete ein Bild im Meme-Look von einem Grimace mit weit aufgerissenen Augen mit folgendem Text: „Ich, wie ich so tue, als ob ich den Grimace Shake Trend nicht gesehen habe“.

Auf Twitter hat der McDonald’s-Post bislang 5,3 Millionen Impressions angesammelt; der Instagram-Post verzeichnet bislang 430.000 Likes. Weitere News von McDonald’s findest du hier.