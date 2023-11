McDonald’s: Schüsse vor Fast-Food-Restaurant – zwei Menschen tot

Schreckliche Tat vor einer McDonald’s-Filiale in Marseille (Frankreich)! Auf dem Parkplatz wurden zwei Menschen in einem Auto kaltblütig erschossen. Drei weitere Insassen wurden verletzt. Die Ermittler stehen vor einem Rätsel.

Was sich am Samstag (11. November) vor einem McDonald’s in Frankreich abspielte, ist einfach nur schrecklich. Fünf Personen saßen in ihrem Wagen. Plötzlich fuhr ein Peugeot auf den Parkplatz – und Schüsse fielen!

McDonald’s: Steht die Bluttat im Zusammenhang mit dem Drogen-Milieu?

Wie die „Bild“ berichtet, wurde mit einer Kalaschnikow aus dem Fahrzeug geschossen. Insgesamt 20 Patronenhülsen fand die Spurensicherung später am Tatort. Der Täter konnte fliehen, bisher gibt es von ihm keine Spur. Sein Auto fand die Polizei später ausgebrannt am Straßenrand.

Es gibt allerdings Hinweise, dass die Bluttat im Zusammenhang mit der Drogen-Szene steht. Ein Überlebender (29) ist ein verurteilter Dealer. Die Vermutung: Der Anschlag galt ihm. Die beiden Opfer (22 und 25) waren polizeilich nicht bekannt.

Ermittler vor Rätsel: Was machte die Gruppe auf dem McDonald’s-Parkplatz?

Die Ermittler stehen vor einem Rätsel: Wieso hielt sich die Gruppe auf dem Parkplatz auf? „Wir wissen nicht, mit wem sich die Opfer treffen wollten, aber wir können davon ausgehen, dass man nicht von Toulon aus in das 16. Arrondissement von Marseille fährt, um bei McDonald’s zu essen“, hieß es von einem Sprecher der Staatsanwaltschaft. Die beiden Städte liegen circa 60 Kilometer auseinander.

„Wir stehen in Marseille äußerst mächtigen und strukturierten kriminellen Organisationen gegenüber, die Gewalt anwenden, um ihre Reviere zu verteidigen“, hieß es in einer Pressekonferenz von einem Polizisten.