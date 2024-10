US-Amerikaner bei McDonald’s in Deutschland – diesen Burger hat er noch nie gesehen

Pommes mit Mayo oder Ketchup, Chicken-Nuggets im 9er-Pack oder doch lieber die größere Portion? Viele Fragen gehören seit Jahren zum Standardprogramm bei der Bestellung bei McDonald’s. Doch immer wieder sorgen Innovationen für Abwechslung – nicht nur an der Theke, sondern auch bei den probierfreudigen Kunden. Schließlich will die Fastfood-Kette bei jedem punkten.

Der Haken? Das „goldene M“ passt auch lokale Geschmacksvorlieben an das Sortiment an – sprich: Manche Produkte aus Italien wird es in Deutschland nie geben. Kein Wunder, dass viele im Urlaub extra einen McDonald’s ansteuern, um sich durch das Angebot zu probieren. So auch ein US-Amerikaner – er kostete in Deutschland einen Burger, den er noch nie gesehen hatte.

McDonald’s: US-Amerikaner testet neuen Burger

Prompt teilte der junge Mann sein Erlebnis auf Instagram. Auf dem Video ist zu sehen, wie er in einer McDonalds-Filiale sitzt. In der Hand hält er einen Burger, der prall gefüllt ist, dabei sind die frittierten Hähnchenstücke, die von Salat, Käse und Gurke umhüllt sind, deutlich zu erkennen. Viele Fans wissen es schon jetzt: Das ist der „Chicken Big Mac“. Und genau in diesen prall gefüllten Burger beißt der Instagramer nun genüsslich hinein.

Sein Ergebnis? Eine solide 7 von 10. Immerhin ein gutes Ergebnis: Und auch in anderen Ländern scheint der Burger gut anzukommen. Trotzdem ist es verwunderlich, dass der Amerikaner den Burger hier in Deutschland probiert – schließlich gilt Amerika als das Land der Fast-Food-Ideen. Die Lösung der Frage? Ganz einfach. Er wohnt in NRW.

Fan-Begeisterung und zahlreiche Kommentare

Und auch seine Followerinnen und Follower scheinen begeistert zu sein. Nicht nur, dass bereits über 300 Personen (Stand: 15. Oktober 2024) das Probier-Video geliket haben, es tummeln sich auch zahlreiche Kommentare unter dem Beitrag. So schrieb ein User: „Schaut gut aus“. Dem kann nur ein weiter Nutzer zustimmen, indem er meint: „Sieht sehr schmackhaft aus.“

Klingt, als würde der Burger ganz gut schmecken – also für alle McDonald’s-Fans: Ab zur Fastfood-Kette und sich selbst eine Meinung bilden. Guten Appetit und nicht vergessen: Geschmäcker sind verschieden.