McDonald’s: Kunden betreten Filiale – plötzlich verstehen sie die Welt nicht mehr

Die Kunden können es nicht glauben, denn diese neue Filiale bei McDonald’s ist mal etwas ganz Neues. Das Konzept feiert bald mit einigen Veränderungen seine Neueröffnung.

In der Stadt Linz in Österreich eröffnet bald die erste McDonald’s-Filiale mit dem neuen „Human Comfort“-Design. McDonald’s-Sprecherin Jessica Schreckenfuchs-Vallant beschreibt das neue Design als eine Mischung aus „modern, minimalistisch, funktional und geometrisch“.

McDonald’s: Privatsphäre und Gefühl von Geborgenheit

Dabei ist das neue Design weit mehr als nur optisch ansprechend, wie die „tz“ berichtet. Das Design soll den Gästen von McDonald’s ebenfalls ein Gefühl von Geborgenheit vermitteln und sie an ihr Wohnzimmer erinnern. So sind unter anderem die Möbel in der Filiale so angeordnet, dass die Gäste ein hohes Maß an Privatsphäre haben und in Ruhe ihre Mahlzeit genießen können.

Aber nicht nur die Ästhetik der McDonald’s-Filiale will man optimieren, sondern auch die Abläufe in der Küche. So sollen unter anderem vier Produktionslinien eingerichtet werden, um die Wartezeiten bei vielen Besuchern zu verkürzen. Auch wird die neue Filiale nach dem Vorbild von optimierten Standorten in Deutschland gestaltet, welche eine gründliche Modernisierung erfahren haben.

Momentan befindet sich die neue McDonald’s-Filiale noch im Bau, jedoch hatte das Projekt bereits einige Probleme. Wie die „tz“ berichtet, initiierte ein Anwohner von Linz eine Petition, um den Bau der Filiale auf einer Grünfläche zu verhindern. Trotzdem wurde der Bau umgesetzt und ab das neue Restaurant ab dem 10. Dezember 2024 eröffnet.

Zukunft des neuen Konzepts bisher unklar

Neben dem neuen „Human Comfort“-Design werden durch die neue McDonald’s-Filiale 50 neue Arbeitsplätze geschaffen. Neben den Servicekräften werden von dem Unternehmen ebenfalls Lehrlinge gesucht, die man in der neuen Filiale ausbilden möchte.

Bisher ist noch nicht klar, ob das „Human Comfort“-Design auch in anderen McDonald’s-Filialen eingeführt werden soll. Auf Nachfrage erklärt Jessica Schreckenfuchs-Vallant: „In welchen Restaurants das Design künftig noch eingesetzt wird, können wir derzeit leider nicht kommunizieren.“ Ob man sich auch bald in Deutschland auf das neue Konzept freuen kann, bleibt abzuwarten.