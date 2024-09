McDonald’s-Chef verrät Deutschland-Pläne – eine deutsche Eigenart lässt ihn verzweifeln

McDonald’s ist der absolute Platzhirsch unter den Fast-Food-Ketten in Deutschland. Der Burger-Riese aus den USA verweist Burger King, Subway und Co. mit seinen rund 1.400 Filialen deutlich auf die hinteren Plätze.

Im Interview mit dem „Handelsblatt“ macht McDonald’s-Deutschlandchef Mario Federico jetzt eine mächtige Kampfansage an die Konkurrenz. Und das trotz einer Eigenart der Deutschen, die Federico so gar nicht schmeckt.

McDonald’s-Chef enthüllt große Deutschland-Pläne

Grundsätzlich glaubt der McDonald’s-Deutschlandchef an den Standort im Herzen von Europa. Es gebe weiterhin noch reichlich Potenzial zu wachsen – und er nennt allein schon den Anstieg der Bevölkerungszahl als Marker. Federicos Kampfansage: „In den nächsten zehn Jahren wollen wir 500 neue Restaurants in Deutschland eröffnen, dieses Jahr rund 30.“

Der bisherige Plan sieht ein Investitionsvolumen von satten drei Milliarden Euro vor. Das Geld soll einerseits in die neuen Standorte investiert werden. Doch andererseits sollen auch die Bestandslokale nicht leer ausgehen. So sollen rund 1.000 Filialen bundesweit modernisiert werden.

Deutsche Eigenart macht McDonald’s Sorgen

Damit lehnt sich McDonald’s in Deutschland gehörig aus dem Fenster. Und das trotz einer Entwicklung der letzten Jahre, die nicht nur die Fast-Food-Kette aus den Vereinigten Staaten zu spüren bekommt. „Viele Deutsche gehen überhaupt nicht mehr essen”, bringt es Mario Federico auf den Punkt.

Ein Phänomen, das in Deutschland nicht nur auf die veränderten Ausgehgewohnheiten vieler Menschen durch die Corona-Krise zu begründen ist. Vielen fehlt durch die explodierenden Kosten im Alltag schlichtweg das Geld, um auszugehen. Zumal die Preise in der Gastronomie aufgrund gestiegener Rohstoffpreise, Energiekosten sowie einem höheren Mindestlohn ebenfalls deutlich nach oben gegangen sind.

McDonald’s glaubt dennoch weiterhin an den Standort Deutschland. Und so werden demnächst in allen Teilen der Republik neue Burger-Läden aus dem Boden sprießen.