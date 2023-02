McDonald’s verteilt kostenlose Burger und Nuggets an Kunden – das steckt dahinter

Gratis-Burger und Gratis-Nuggets bei McDonald’s? Da hört der eingefleischte Fast-Food-Fan natürlich sofort auf. Was steckt denn bitte hinter dieser Aktion?

McDonald’s will weiterhin eine große Zielgruppe ansprechen – und würde daher natürlich auch gerne auf die steigende Nachfrage nach veganen Produkten reagieren. Bisher hatte die Fast-Food-Kette den „Veganburger TS“ und den „Fresh Vegan TS“ im Angebot – doch das ist jetzt vorbei. Ein neuer Burger ersetzt die beiden Produkte, wie McDonald’s unserer Redaktion verriet – und der ist nicht einmal komplett vegan!

Und eben dieser neue Burger wird – genauso wie eine neue Nugget-Sorte – für rund zwei Wochen gratis angeboten.

McDonald’s bringt neuen McPlant-Burger heraus

Bei McDonald’s gibt es jetzt den McPlant – einen Burger mit einem Patty auf pflanzlicher Basis – und die dazugehörigen, ebenfalls pflanzlichen McPlant-Nuggets. Das ist das Ergebnis einer Kooperation mit dem Fleischalternativen-Hersteller „Beyond Meat“. Weil aber in der Burgersoße Ei und im Käse Milch enthalten ist, bringt der neue Burger den veganen Kunden quasi nichts. Für sie bleiben nun nur noch die Plant-Nuggets – weil der McPlant-Burger ja die bisherigen veganen Burger von der Karte verdrängt hat. Ärgerlich!

So viel kosten die neuen Plant-Produkte bei McDonald’s:

McPlant-Burger: 5,49 Euro

McPlant-Burger (Menü): 9,49 Euro

6 McPlant-Nuggets: 5,49 Euro

9 McPlant-Nuggets: 6,79 Euro

20 McPlant-Nuggets: 10,99 Euro

Das ist wohl auch der Grund, weshalb McDonald’s in seiner Pressemitteilung des Wort „vegan“ nur ein einziges Mal erwähnt – und stattdessen von der „wachsenden Gruppe der Flexitarier“ spricht. An sie richtet sich das neue pflanzenbasierte Angebot. Und um auch Fleischliebhaber von den neuen Pattys und Nuggets zu überzeugen, hat McDonald’s eine große Werbeaktion ins Leben gerufen – und verteilt den Plant-Burger und die Plant-Nuggets gratis an alle interessierten Kunden!

So bekommst du deinen Gratis-Burger

Vom 22. Februar (Mittwoch) bis zum 1. März (Mittwoch) verteilen die Mitarbeiter in den McDonald’s-Filialen kostenlose Probierportionen der neuen Mc-Plant-Produkte an ihre Kunden – aber natürlich nur solange der Vorrat reicht. Und in den darauffolgenden Tagen geht die Aktion etwas eingeschränkt noch weiter.

Mehr News:

Vom 2. März (Donnerstag) bis zum 5. März (Sonntag) werden 100.000 Gutscheine für gratis McPlant-Produkte verteilt – allerdings nur an registrierte Nutzer der McDonald’s-App.