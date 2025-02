McDonald’s: Insider packen aus – so werden Kunden ausgetrickst

McDonald’s ist für viele ein beliebtes Restaurant, wenn man mal wieder Lust auf Burger und Pommes hat.

Doch Vorsicht: Die Fast-Food-Konzerne tricksen ihre Kunden aus – und das gleich in mehrfacher Hinsicht. Jetzt spricht ein Insider Klartext.

McDonald’s: Chicken Nuggets und Burger – Inhalte können Verbraucher schocken

Denn der Fast-Food-Riese setzt bei seinem Fleisch auf ganz besondere Tricks: Anstatt nur teures Rindfleisch zu verwenden, landet in den Burgern auch das Fleisch von Milchkühen, wie eine Doku des ORF offenbarte. Der Grund: Die Tiere gibt es in großen Mengen und sie sind vergleichsweise günstig. Und damit nicht genug: Denn in den beliebten Chicken Nuggets steckt nur 46 Prozent echtes Hühnerfleisch!

Der Rest besteht aus Füllstoffen wie Weizenmehl und Wasser – ganz zu schweigen von den Zusatzstoffen, die in der Mischung stecken. Und die Fast-Food-Strategie geht noch weiter. Immerhin ist der Ablauf bei McDonald’s bis ins kleinste Detail durchgeplant – je schneller die Bestellabwicklung, desto mehr Umsatz.

+++ McDonald’s verweigert Essen – Kundin fällt aus allen Wolken: „Unverständlich“ +++

Daher bekommen die McDonald’s-Mitarbeiter eine Liste mit standardisierten Ja-Nein-Fragen, um die Bestellung zügig abzuwickeln. Dabei steckt eine ausgeklügelte Strategie dahinter: Denn Studien zeigen, dass Menschen unter Zeitdruck häufiger „Ja“ antworten. So kommen laut der Doku mehr Produkte in die Kasse – besonders an den Bestellterminals, die seit ihrer Einführung weltweit die Einnahmen um satte 15 Prozent steigerten.

Doch das ist noch nicht alles: Im Drive-in-Bereich wird die Bestellgeschwindigkeit genau überwacht. Die Videoüberwachung sorgt dafür, dass die Bestellabwicklung optimiert wird, und auch die Filialen werden miteinander verglichen, um die besten Ergebnisse zu erzielen.

Planung dank KI: McDonalds setzt auf Technik

Und es geht noch weiter: McDonald’s nutzt KI, um die Umgebung seiner Filialen zu analysieren. Wird in der Nähe ein Fußballspiel oder Konzert veranstaltet, kann das Unternehmen genau ermitteln, wie viele Burger-Pattys vorbereitet werden müssen. So ist immer genug da, wenn der Ansturm kommt.

Mehr News:

Apropos Geheimnislüftung bei McDonald’s: Nun hat ein Mitarbeiter über eine dreiste Masche ausgepackt! Es geht dabei um Geld und Cheeseburger. HIER erfährst du mehr.