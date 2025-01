McDonald’s-Kassierer packt aus – „20 Euro am Tag geklaut“

Die meisten Menschen, die einer McDonald’s-Filiale einen Besuch abstatten, gehen mit weniger Geld im Portemonnaie wieder nach Hause und haben dafür einen vollen Bauch. Für Mitarbeiter bei McDonald’s läuft es anders, sie verdienen durch ihren Aufenthalt natürlich Kohle. Ein Mann hat allerdings noch ein bisschen mehr aus seinem Gehalt herausgeholt, indem er einen simplen Trick nutzte.

Nachdem er nun nicht mehr bei McDonald’s arbeitet, packt er über seine Masche aus.

McDonald’s-Mitarbeiter gibt Cheeseburger unter der Hand raus

Zuerst sei gesagt, dass die Tätigkeit des Mannes bei dem Unternehmen schon einige Jahre zurück liegt. Damals gab es noch die 1-Euro-Angebote bei McDonald’s, die es dem Mitarbeiter ermöglichten, regelmäßig einen dreisten Diebstahl durchzuführen.

In einem „Reddit“-Beitrag erinnert er sich zurück: „Es gab irgendwann die Möglichkeit, 1 Euro für Kinder in Afrika zu spenden und ich habe irgendwann einfach mal aus Trotz oder Langeweile oder lass es Robin-Hood-Syndrom sein, angefangen, in gewissen Situationen die Spende abzurechnen statt den damaligen 1-Euro-Angeboten.“

Wenn ein Kunde mit einem Euro kam und einen Burger dafür wollte, hat der ehemalige McDonald’s-Verkäufer ihm diesen einfach aus der sogenannten „Burgerrinne“ gegeben und als er weg war, statt dem Burger die Spende in die Kasse eingetippt.

McDonald’s-Mitarbeiter hat über 400 Euro unterschlagen

„Das hab ich locker 100 Mal gemacht über vielleicht eine Woche, bis ich irgendwann draufgekommen bin, dass ich das Gleiche auch für mich machen kann“, gibt der „Reddit“-User schließlich zu. „Die klassische Hosentaschentransaktion hatte begonnen und um mein Gewissen zu beruhigen, hab ich hier und da eine Spende für Afrika eingetippt. So hab ich ca. 20 Euro am Tag geklaut, was damals recht viel für mich war. Außerdem war’s aufregend und hat mich bei Laune gehalten.“

Tatsächlich konnte der Angestellte das etwa drei bis vier Wochen durchziehen, bis er ins Büro des Schichtleiters gerufen wurde. Auch, wenn sein Chef dem Mann nichts nachweisen konnte, hat er danach damit aufgehört. „Das Ganze hatte keinerlei Konsequenzen. Hab nicht mal sooo ein schlechtes Gewissen deswegen, McDonald’s hat einen komplett abgezogen, aber richtig war’s natürlich nicht. Im Endeffekt hab ich dann bisschen über 400 Euro geklaut und schätzungsweise 300 gespendet“, fasst der „Reddit“-Schreiber zusammen.

In den Kommentaren hat seine Beichte übrigens auch keine Folgen, viele Kommentatoren feiern die Aktion. „Schöne Geschichte. Schlechtes Gewissen fände ich fehl am Platz“, schreibt zum Beispiel jemand.