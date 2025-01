McDonald’s, Burger King und Co. haben Bammel: Neuer Fast-Food-Riese startet in Deutschland

Das Jahr 2024 ist Geschichte, jetzt steht 2025 vor der Tür! Und im gerade abgelaufenen Jahr gab es einige Storys, welche die Menschen bewegten. Dazu gehörte auch der Start einer neuen Fast-Food-Kette in Deutschland – die Verantwortlichen von McDonald’s, Burger King und Co. schauen ganz genau hin.

Wer Fast Food liebt, der kommt an McDonald’s und Burger King nicht vorbei. Die beiden Unternehmen sind die wohl bekanntesten Ketten, wenn es um Burger, Fritten und Co. geht. Doch hat das etwa bald ein Ende? Jetzt ist die Konkurrenz auf dem Vormarsch!

McDonald’s, Burger King und Co.: Konkurrent mit anderer Küche

Im Mai 2024 machte die Nachricht die Runde: Taco Bell kommt nach Deutschland! Das bedeutet: Neben McDonald’s, Burger King, Kentucky Fried Chicken und Pizza Hut kommt der nächste Fast-Food-Anbieter in unser Land.

Zwar hat Taco Bell nicht dasselbe Sortiment wie McDonald’s und Burger King, aber mit ihrer mexikanischen Küche (Burritos, Tacos und Co.) könnte Taco Bell McDonald’s, Burger King und Co. mancherorts die Kundschaft streitig machen.

McDonald’s, Burger King und Co.: Taco Bell musste Eröffnung verschieben

Während es im Frühjahr 2024 noch hieß, dass die erste Taco-Bell-Filiale bereits im Hochsommer 2024 in Berlin öffnen sollte, sieht das Anfang 2025 anders aus: Demnach will die IS-Holding (ISH) laut der dpa erst im Sommer 2025 die erste Taco-Bell-Filiale in Berlin eröffnen. Die ISH besitzt die Franchise-Rechte für Deutschland

Bis 2029 sollen deutschlandweit bis zu 150 Taco-Bell-Filialen aufgebaut werden. Neben Deutschland soll ISH noch in fünf weitere europäische Länder expandieren wollen. Welche das sind, ist bislang unklar. Es bleibt also spannend.