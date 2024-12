McDonald’s: Frau stellt Auto auf Parkplatz ab – nachdem Passanten auf den Rücksitz blicken, klicken die Handschellen

Unfassbarer Vorfall auf einem Parkplatz vor McDonald’s! Der Fast-Food-Gigant lockt täglich abertausende Kunden in die vielen Filialen. Der blanke Horror aber, dass einige von diesen Menschen wohl ihr Hirn im Auto vergessen haben, als sie nur noch an Burger, Pommes und Nuggets dachten.

In den USA ließ eine junge Frau (21) ihr gerade mal sechs Wochen altes Baby einfach im Auto zurück, begann dann ihre Schicht bei der Arbeit. Das kleine Mädchen wurde gerettet, gegen die Mutter wird jetzt wegen Kindesmisshandlung ermittelt. Die schlimme Tat ereignete sich auf einem McDonald’s-Parkplatz in Raleigh im US-Bundesstaat North Carolina am 21. November.

McDonald’s: Frau lässt Baby einfach in eisigem Auto zurück

Die Temperaturen lagen zu diesem Zeitpunkt gerade mal knapp über null Grad – das schien die Frau aber nicht zu interessieren. Laut Polizei soll zum Zeitpunkt des Auffindens des Babys weder der Motor des Wagens noch die Standheizung gelaufen sein.

Außerdem sei das Mädchen nicht angeschnallt gewesen, was eine zusätzliche Gefahr für Neugeborene darstellt. Nicht nur das: Aus Gerichtsakten geht hervor, dass die Frau ihrem Säugling nur einen Tag vorher noch ins Gesicht geschlagen haben soll. Dabei erlitt das Baby Schwellungen an beiden Augen und Kratzer im Gesicht. Die beiden Vorfälle führten zur Verhaftung der Frau.

Babys können schnell unterkühlen

Unklar ist laut Ermittlern noch, wie lange das Baby letztlich allein im Auto war, bis es gefunden wurde. Schon bei Erwachsenen kann es nach wenigen Stunden in einem eisigen Auto zur Unterkühlung kommen. Babys sind dagegen noch nicht in der Lage, ihre Körpertemperatur zu regulieren. Da kann es noch schneller gefährlich werden.

Wäre das kleine Mädchen also nur eine Stunde länger im Wagen gewesen, wäre sie vermutlich tot. Erst zwischen dem neunten und zwölften Monat können Babys ihre Temperatur selbst steuern.