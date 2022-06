McDonald's: Beliebte Produkte nicht bestellbar – Kunden sind verwirrt

Einige Kunden von McDonald’s waren zuletzt ganz schön verwirrt. Es ging um Bestellungen beim Fast-Food-Riesen, die eigene App und beliebte Produkte. Aber eins nach dem anderen.

Auch McDonald’s bietet seinen Kunden seit geraumer Zeit eine eigene App an. Dort können Kunden unter anderem ihre Bestellungen aufgeben und die Mahlzeiten anschließend in der Filiale abholen. Doch dieser Vorgang hatte für manche Kunden zuletzt einige Tücken.

McDonald's: App funktionierte nicht wie gewünscht

Denn während eines bestimmten Zeitraums waren manche Produkte in der App nicht bestellbar. Auf der Facebook-Seite von McDonald’s hakten einige Kunden verwundert nach, ob die beliebten Speisen aus dem Programm genommen wurden. Bei einem Kunden waren die Käsegipfel nicht wählbar, bei der nächsten Kundin wurde das Softeis McFlurry nicht angezeigt.

Bei McDonald's konnten Kunden zuletzt verschiedene Produkte nicht bestellen - aus einem simplen Grund. Foto: imago/onemorepicture

McDonald’s konnte seine Kunden schnell beruhigen. Die beliebten Produkte wurden nicht aus dem Sortiment genommen. Stattdessen gab es in der App schlicht und ergreifend technische Probleme, wodurch die Kunden manche Produkte nicht via App bestellen konnten.

„Aktuell sind tatsächlich nicht alle Produkte, die es in den Restaurants gibt, auch über die App bestellbar“, teilt McDonald’s mit: „Wir arbeiten aber daran.“

McDonald's: Bestell-Terminals sorgen für Frust

Heißt für die Kunden: Wer seine Lieblings-Produkte nicht in der App bestellen kann, muss die Bestellung in der Filiale aufgeben. Doch auch bei diesem Vorgang gab es zuletzt für manchen Kunden Ärger. Denn nicht alle Kunden sind von den Bestell-Terminals begeistert, an denen Kunden in vielen Filialen mittlerweile eigenhändig ihre Bestellung auf einem Touchscreen abgeben können.

So schreibt ein Kunde bei Facebook: „Ich habe keine Lust, in Zeiten von Corona einen siffigen Touchscreen zu bedienen, der ewig lädt und es unnötig umständlich ist. Einfach die Bestellung sagen ist immer noch der schnellste Weg, anstatt sich durch dieses nervige System zu klicken. Es hieß früher Mal Fast Food, aber mit dem Automaten ist gar nichts mehr schnell.“

Die Antwort von McDonald’s: „Unsere Bestellterminals sollen prinzipiell unseren Gästen den Bestellvorgang vereinfachen. Du hast natürlich auch immer die Möglichkeit, direkt an der Kasse zu bestellen.“ (dhe)