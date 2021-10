Was unterscheidet die beiden Fast-Food-Riesen McDonalds und Burger King?

Burger King vs McDonalds - die Fast-Food-Giganten im Vergleich

Burger King vs McDonalds - die Fast-Food-Giganten im Vergleich

McDonalds bietet lang ersehntes Aktions-Produkt an – doch die Sache hat einen Haken

McDonalds kündigt ein neues Aktionsprodukt an. Schließlich gibt es einen Grund zum Feiern: Der Fastfoodriese lädt zu seinem 50. Geburtstag ein.

Doch das besondere Jubiläumsangebot von McDonalds bringt einen Haken mit.

McDonalds: Aktions-Produkt bringt Kunden zum Ausrasten – das steckt dahinter

McDonalds bringt zum Geburtstag ein spezielles Jubiläumsglas heraus. Foto: IMAGO / NurPhoto

Rot-gelbe Streifen auf weißem Grund mit ausgeprägtem Coca-Cola-Schriftzug. So sieht das neue Jubiläumsglas aus, das McDonalds passend zum historischen Geburtstag ab sofort herausbringt.

Immer wieder hat der Fast-Food-Riese in der Vergangenheit die Sammelleidenschaft seiner Kunden mit seinen Cola-Gläsern geweckt. Jahr für Jahr verschenkte die Kette Gläserkollektionen in neuen Designs an die Kunden.

McDonalds: Zwei Bedingungen für neues Aktionsglas

Die einzige Voraussetzung: Das Geschenk war an die Bestellung eines Menüs gekoppelt.

-------------------------------

Das ist McDonald's:

Gegründet am 15. Mai 1940, Sitz in Oak Brook (Illinois, USA)

umsatzstärkster Fast-Food-Konzern der Welt

2019 betrug der Umsatz 21 Milliarden US-Dollar

Restaurants gibt es in 120 Ländern, der Großteil der rund 36.000 Standorte wird von Franchise-Unternehmern betrieben

weltweit rund 205.000 Mitarbeiter

-------------------------------

+++ McDonald's: Kunde vermisst beliebtes Produkt – wann kommt es endlich wieder? +++

Und genau das sorgt jetzt für Ärger. Denn das Jubiläumsglas erhalten die Sammler nicht mal eben beim nächsten Besuch im Lokal oder am McDrive gratis zur Kombi aus Burger, Fritten und Getränk.

Sie müssen sich zusätzlich vorher noch die App des Fast-Food-Giganten herunterladen, sich dort registrieren und über diese auch ihre Bestellung aufgeben. Ausschließlich über diesen Weg wird das Glas herausgegeben.

McDonalds bringt Jubiläumsglas heraus: Diese Bedingung musst du außerdem erfüllen

Und das ist nicht das einzige Detail, das die Bestellung verkompliziert. Das Jubiläumsglas gibt es nur gratis zum Doppelpack-Menü mit zwei Klassikern nach Wahl. Zu Pommes und Getränk kannst du zwischen diesen Burgern wählen:

Big Mac

Hamburger Royal TS

Hamburger Royal Käse

McChicken Classic

6 Chicken McNuggets

McRib

Filet-o-Fish

Hast du Hunger auf einen Aktionsburger, also etwa den Royal Käse oder den Big Rösti, musst du dir den verkneifen. Mit ihnen gibt es das Glas nicht dazu.

McDoanlds gibt das Jubiläumsglas nur zu bestimmten Menüs aus. Foto: picture alliance / SvenSimon | FrankHoemann/SVEN SIMON

-------------------------------

Mehr Themen zu McDonalds:

McDonald’s: Große Änderung beim Happy Meal – viele Kunden sind verwirrt

McDonald's: DAS ist der neue Burger – Kunden sind enttäuscht: „Beschämend!“

McDonald’s: Steht dieses Comeback bevor? „Lass dich überraschen“

-------------------------------

Wenn du ohne deinen Big Rösti nicht auskommst, gibt es allerdings einen anderen Weg, um an das Sammelglas zu kommen: Ebay. Schon jetzt ist das McDonalds-Glas dort erhältlich – allerdings zu teilweise völlig überzogenen Preisen.

Bei 25 Euro für ein eigentlich geschenktes Glas bestellt man dann wohl doch lieber direkt das BigMac-Menü... (vh)