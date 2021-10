McDonald's: Kunde vermisst beliebtes Produkt – wann kommt es endlich wieder?

Ein Kunde hat eine wichtige Frage an die Fast-Food-Kette McDonald's. Er will wissen, wann ein allseits beliebtes Produkt wieder verfügbar sein wird.

Das dürfte auch andere Kunden von McDonald's interessieren. Wann kommen denn die neuen Coca-Cola-Gläser?

McDonald's: Wann gibt es wieder neue Coca-Cola-Gläser?

Diese Frage stellt sich der Kunde nicht nur selbst, sondern fragt gleich auf der offiziellen Facebook-Seite von McDonald's danach. „In Österreich gibt es schon die 2021er-Edition“, meint der Kunde. Doch dass es in Deutschland etwas anders laufen wird, wird ihm schnell klar.

Wann kommen endlich die neuen Coca-Cola-Gläser? (Symbolfoto) Foto: IMAGO / Michael Gstettenbauer

Zwar meldet sich der Fast-Food-Konzern nicht selbst dazu, jedoch erfährt der Kunde von einer hilfreichen Userin, dass es hier nur ein einziges Glas geben wird. Und das bekäme er auch nur „einmalig über einen App Coupon“. Auf Anfrage von DER WESTEN stellt sich das auch als wahr heraus.

---------------

Das ist McDonald's:

Gegründet am 15. Mai 1940, Sitz in Oak Brook (Illinois, USA)

umsatzstärkster Fast-Food-Konzern der Welt

2019 betrug der Umsatz 21 Milliarden US-Dollar

Restaurants gibt es in 120 Ländern, der Großteil der rund 36.000 Standorte wird von Franchise-Unternehmern betrieben

weltweit rund 205.000 Mitarbeiter

beliebt bei Kunden: das im Happy Meal enthaltene Spielzeug

Neben dem McDonald's-Spielzeug, sind auch die McDonald's-Gläser ein Highlight für Kunden

---------------

McDonald's: 2021 nur ein neues Coca-Cola-Glas in Deutschland

Wie McDonald's schildert, wird es das neue Glas ab dem 18. Oktober zur Feier des 50. Geburtstags der deutschen Niederlassung des Konzerns geben.

Und so sieht das Jubiläumsglas bei McDonald's aus. Foto: McDonald's Deutschland

Dieses erhalten Nutzer nur über die McDonald's-App, denn es sei „streng limitiert“. Beim Einlösen eines Coupons für ein Doppelpack-Menü gibt es dann das gute Stück dazu.

Doch warum bekommen die Kunden in Deutschland nicht das gleiche Angebot wie in Österreich? Dazu sagt McDonald's nur, dass das in jedem Land anders geregelt wird. Da haben die Kunden in Deutschland im Gegensatz zu anderen Ländern wohl einfach den Kürzeren gezogen. (mbo)