McDonald’s: Steht dieses Comeback bevor? „Lass dich überraschen“

Burger King vs McDonalds - die Fast-Food-Giganten im Vergleich

Dürfen Kunden von McDonald’s sich demnächst etwa auf ein besonderes Comeback freuen?

Auf der Facebook-Seite des Fast-Food-Riesen hat ein Kunde kürzlich eine eindeutige Forderung gestellt. McDonald’s antwortete prompt und gab nicht nur diesem einen Kunden Hoffnung auf eine spezielle Rückkehr. Aber eins nach dem anderen.

McDonald’s: Kommt es zu dieser Rückkehr?

Vor einigen Jahren hatte McDonald’s den McFarmer im Programm. Der Burger bestand aus zwei Schweinefleisch-Pattys, Zwiebeln, Gurke, Tomate und einer Senf-Meerrettich-Soße. Umschlossen wurde das Ganze von einem Weizenbrötchen mit Sonnenblumenkernen.

Bei vielen Kunden war der McFarmer sehr beliebt. Trotzdem strich McDonald’s den Burger vor einiger Zeit vom Menü.

Auf der Facebook-Seite des Unternehmens fordert ein Kunde nun die Rückkehr des McFarmer. „Aktuell gibt es den McFarmer in Ungarn, es gab Ihn auch schon häufiger in Österreich“, schreibt er: „Nur in Deutschland seit Jahren nicht mehr. Das war der mit Abstand beste Burger.“

Gibt es bei McDonald's demnächst ein Comeback? Foto: imago images/Future Image

McDonald’s-Kunde wünscht sich McFarmer zurück

Seine klare Forderung an McDonald’s: „Bringt den McFarmer zurück! Warum gibt es den im Ausland und nur hier nicht?“

Die Antwort von McDonald’s lässt nicht lange auf sich warten und darf sowohl dem Kunden als auch jedem Fan des McFarmer ein wenig Hoffnung machen. „Es freut uns, dass dir der McFarmer so gut geschmeckt hat“, schreibt der Konzern und führt vielsagend aus: „Wer weiß, vielleicht gibt er ja auch bald bei uns ein Comeback? Lass dich überraschen.“

McDonald’s: Video irritiert Kunden

Derweil machte ein Video die Runde, das viele Kunden von McDonald’s erstaunt. In dem Clip ist zu sehen, wie sich in einer Filiale des Fast-Food-Giganten hinter einer Kasse dutzende Tüten stapeln.

In den Tüten befinden sich die Mahlzeiten, die Kunden online bei McDonald’s zum Liefern bestellt hatten. Das Schockierende: Bei der enormen Anzahl an Tüten ist es nahezu unmöglich, dass jeder Kunde seine Bestellung zeitnah erhält. Die Vermutung vieler Kunden: Einige werden ihr Essen womöglich kalt erhalten (hier alle Einzelheiten).