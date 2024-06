Wetter auf Mallorca: Von wegen Sommer, Sonne, Sonnenschein – jetzt kracht es richtig auf der Insel

Die Sommerferien stehen kurz bevor und in den Urlaubsgebieten herrscht bereits Hochsaison. Auch das Wetter auf Mallorca zieht immer mehr an, während es in Deutschland weiterhin sehr schwankend bleibt. Bestes Beispiel war der Samstag, 29. Juni. Erst sommerliche Temperaturen und Sonnenschein und am Abend goss es vielerorts plötzlich wie aus Eimern, gefolgt von heftigen Blitzen und Donnern. Und das ausgerechnet zum EM-Achtelfinalspiel Deutschland – Dänemark.

Touristen auf Mallorca lachten sich dagegen ins Fäustchen, denn von Gewitterwolken war hier bei immer noch warmen Temperaturen über 20 Grad nichts zu sehen. Doch zu früh gefreut, denn Anfang der kommenden Woche droht nun ein heftiger Wetter-Umbruch auf Mallorca.

Wetter auf Mallorca: Gewitter zum Wochenstart

In Deutschland blitzte und gewitterte es am Samstag zu heftig, dass das Spiel im Signal-Iduna Stadion Dortmund zwischenzeitlich in der ersten Halbzeit sogar unterbrochen werden musste. Das zeitgleich stattfindende Public Viewing im Dortmunder Westfalenpark wurde sogar komplett abgebrochen.

Auf Mallorca blieb das Wetter dagegen beständig gut. Doch wer ab dem 1. Juli einen Urlaub auf Mallorca gebucht hat, der könnte zunächst eine bittere Überraschung erleben. Denn wie der spanische Wetterdienst vorhersagt, kommt es auch auf der Insel am Montag zu heftigen Gewittern.

Hitze am Wochenende erwartet

Der Wetterdienst Aemet hat sogar die Warnstufe Gelb ausgesprochen. Im Süden der Insel sei zwischen 12 und 17 Uhr mit heftigen Regenfällen und Gewittern zu rechnen. Einen krassen Temperaturabfall gibt es aber voraussichtlich nicht, und am Nachmittag soll sich die Sonne auch wieder raustrauen bei bis zu 29 Grad.

Allerdings müssen Einheimische und Touristen auch bis einschließlich Mittwoch (3. Juli) immer mal wieder mit vereinzelten Regenschauern rechnen. Ab Mitte der Woche ist das Schlimmste dann aber geschafft und zum Wochenende hin steigen die Temperaturen sogar wieder über 30 Grad. Dann sind viele Urlauber wohl froh über eine kleine Abkühlung. Aber die ist ja zum Glück auf Mallorca mit dem Meer nicht weit weg.