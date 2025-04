Urlaub auf Mallorca: Ekel-Tiere übernehmen Strand – Touristen wird ganz anders

Mallorca ist bei vielen Urlaubern ziemlich beliebt. Das liegt nicht nur an der Party-Möglichkeit am Ballermann, sondern auch an der Natur und den historischen Sehenswürdigkeiten, wie beispielsweise der Kathedrale von Mallorca oder den Stadtmauern von Alcudia.

Die Strände von Mallorca könnten hingegen weniger einladend für Urlauber sein, denn sie werden von zahlreichen Ekel-Tieren übernommen. Einigen Touristen dürften sie bereits aufgefallen sein.

Mallorca: DIESE Ekel-Tiere erobern die Strände

In Mallorca breiten sich die Quallen aus. Nach Angaben mehrerer Medienberichte handelt es sich bei den Ekel-Tieren um Spiegeleiquallen und Segelquallen. Beide Tiere machen ihrem Namen alle Ehre. Während erstere in Hinblick auf Form und Farbe tatsächlich einem Spiegelei ähnelt, erkennt man die Segelqualle an ihrer blauen Färbung und ihrer Segelform am Rücken.

+++ Urlaub auf Mallorca hochgefährlich – Monsterwellen nehmen Kurs auf Küste +++

Obwohl sie optisch kaum unterschiedlicher sein könnten, haben sie eine Gemeinsamkeit: Für Menschen geht von beiden Tieren keine Gefahr aus, auch wenn vielen Touristen beim Anblick ganz anders wird. Berührungen der Segelqualle sind nach Angaben des Deutschen Stiftung Meeresschutz ungefährlich und auch das schwache Nesselgift der Spiegeleiquallen ist harmlos. Dennoch sind sie an den Stränden von Mallorca wohl nicht gerne gesehen.

+++ Regelmäßig im Urlaub auf Mallorca? SO sparst du ordentlich Geld beim Flug +++

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Quallen werden zur Plage für Urlauber

Bei beiden Quallenarten kommt es nach Angaben dem Deutschen Stiftung Meeresschutz zu Massenvermehrung, die letztendlich zu einer Quallenplage führen. Laut „Bild“ wurden jetzt am Port de Sóller zahlreiche tote Segelquallen angespült. Das Problem: Werden sie nicht beseitigt, verfaulen sie mit der Zeit und fangen an zu stinken.

Hier mehr lesen:

Zusätzlich könnten bald auch die Spiegeleiquallen ihr Unwesen an den Stränden von Mallorca treiben, wie „t-online“ berichtet. Grund dafür sind die Auswirkungen des Klimawandels wie beispielsweise die starke Hitze, denn die Quallen mögen es warm.