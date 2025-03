Regelmäßig im Urlaub auf Mallorca? SO sparst du ordentlich Geld beim Flug

Mallorca ist bei vielen Urlaubern ziemlich beliebt. Das liegt nicht nur an der Party-Möglichkeit am Ballermann, sondern auch an den Sandstränden, der Natur und den historischen Sehenswürdigkeiten, wie beispielsweise die Kathedrale von Mallorca oder den Stadtmauern von Alcudia.

Dass Mallorca Touristen einiges zu bieten hat, dürfte den meisten bereits bekannt sein. Was sie aber wohl noch nicht wissen: Wer regelmäßig auf die spanische Insel fliegt, der kann mit einer Reisemitgliedschaft beim Flug ordentlich Geld sparen!

Mallorca: Ryanair bietet große Neuerung an

Die Fluggesellschaft Ryanair hat „Ryanair Prime“ vorgestellt. Dabei handelt es sich um eine exklusive Reisemitgliedschaft für Vielflieger. Nach Angaben der Website bietet die Reisemitgliedschaft mehrere Vorteile – auch für Mallorca-Urlauber.

Wer sich eine Mitgliedschaft macht, erhält exklusive Flugrabatte, kostenlose Sitzplatzreservierungen und Reiseversicherungen. Zudem verspricht Ryanair große Ersparnisse.

Urlaub in Spanien: SO kannst du Geld sparen

Ryanair behauptet: Mitglieder, die 12 Mal pro Jahr fliegen – beispielsweise nach Mallorca – sparen bis zu 420 Pfund, also umgerechnet etwa 500 Euro. Das ist mehr als das Fünffache des Preises von 79 Pfund für das einjährige Ryanair Prime-Abonnement.

Selbst Mitglieder, die nur 3 Mal pro Jahr fliegen, sparen nach Angaben von Ryanair 105 Pfund, also auch mehr als „Ryanair Prime“ kostet. Mallorca-Liebhaber, die sich das Abonnement zulegen und mehrfach auf die Insel reisen, könnten also ordentlich sparen. Hierzulande kostet das Angebot übrigens 79 Euro pro Jahr. Es gibt allerdings einen Haken.

Mallorca: „Ryanair Prime“ nicht für alle gültig

Nur Passagiere, die 18 Jahre oder älter sind und über ein gültiges Ryanair-Konto verfügen, können „Ryanair Prime“ beitreten. Alle anderen können bei ihren Mallorca-Reisen hingegen nicht sparen – zumindest nicht mit dem neuen „Ryanair Prime“.