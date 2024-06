Urlaub auf Mallorca: Neue Regeln schocken Touristen! Auch HIER ist jetzt Schluss mit lustig

Urlaub auf Mallorca ist beliebter denn je. Tausende Deutsche zieht es jedes Jahr auf die beliebte spanische Insel. Viel abwechslungsreicher geht es schließlich nicht: Ballermann und Schinkenstraße sorgen für Partylaune, außerdem begeistert die Insel mit atemberaubenden Stränden und unberührter Natur. Zahlreiche Buchten laden zum Baden und Relaxen am Strand ein.

Doch immer wieder gibt es Regeln, an die sich die Urlauber halten müssen. Ein gemütliches Bierchen am Strand trinken ist nicht mehr erlaubt. Das Alkoholverbot auf offener Straße und am Strand ist mittlerweile beschlossene Sache (wir berichteten hier). Doch nun gibt es eine weitere Regel, die vor allem für Wasserratten wichtig sein könnte.

Urlaub auf Mallorca: Achtung beim Bootsverleih

Das blaue Wasser Mallorcas lädt förmlich dazu ein, mit dem Motorboot übers Wasser zu schippern. In den vergangenen Jahren war es auf der spanischen Insel besonders einfach, ein Boot zu mieten. Touristen brauchten bisher keinen offiziellen Bootsführerschein. Bei einer auf 15 PS begrenzten Motorleistung benötigt man keinerlei Nachweise über solche Kenntnisse.

Nach einer kurzen Einweisung können Urlauber ihre Tour über das Mittelmeer starten. Das könnte sich nun ändern. Ab dem 27. Juni gelten verschärfte Regeln für die Nutzung von Sportbooten ohne Führerschein. Die Boote, die ohne Führerschein oder sonstige Qualifikation gemietet werden können, dürfen eine Länge von fünf Metern und eine Leistung von 11,26 Kilowatt (15 PS) nicht überschreiten.

Bei mehr als Windstärke 4 (20 bis 28 Stundenkilometer) auf der Beaufort-Skala (mäßige Brise), Wellen von mehr als einem Meter Höhe oder einer Sichtweite von weniger als sechs Meilen dürfen die Boote außerdem nicht mehr in See stechen, wie die „Mallorca Zeitung“ berichtet. Außerdem dürfen die Boote nicht weiter als eine Meile aufs Meer hinausfahren.

Außerdem muss die Fahrt immer bei Tageslicht erfolgen und die maximale Entfernung darf fünf Meilen nicht überschreiten. Die neuen Vorschriften dienen vor allem der Sicherheit im Seeverkehr.