Bierkönig auf Mallorca: Jetzt herrscht traurige Gewissheit! Fans von Gesangsduo müssen ganz stark sein

Das Unwetter, das am Mittwochmittag (14. August) über die beliebte Urlaubsinsel Mallorca zog, hat für mächtig Chaos gesorgt und auch einige einmalige Szenen gesorgt.

Binnen Minuten war beispielsweise die komplette Playa leer. Badegäste stürmten in Scharen davon (wir berichteten). Straßen wurden gespült, Wohnungen liefen voller Wasser – das Chaos auf Mallorca war groß. Doch nicht nur Badegäste haben die Auswirkungen des Unwetters zu spüren bekommen. Nun müssen vor allem Bierkönig-Fans ganz stark sein.

Mallorca: Auftritt fällt ins Wasser

Die Bierkönig-Fans dürften im Laufe des Mittwochnachmittags (14. August) lange Gesichter machen. Zumindest die, die sich den Auftritt um 17 Uhr in ihren Kalendern rot angestrichen haben. Denn das Unwetter über Mallorca hat dem Ganzen einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht.

„Leute… schlechte Nachrichten!“, leitet das Gesangsduo „Specktakel“ ihre Instagram-Story ein. Schnell wird klar, in welche Richtung der 24-Stunden zugängliche Post geht. Denn die beiden befinden sich ganz offensichtlich an einem Flughafen. Wer eins und eins zusammen zählt, weiß, was das bedeutet. „Wir stehen jetzt hier seit gefühlt zwei Stunden am Flughafen… der Flieger wird immer mehr nach hinten verschoben. Wir werden das nicht schaffen… Es ist derzeit ein krasses Unwetter über Mallorca“, bestätigt das Gesangsduo, was viele sicherlich bereits in den ersten Sekunden vermuteten.

„Es tut uns tierisch leid … aber 17 Uhr Bierkönig – mussten wir leider canceln“, geben „Specktakel“ die traurige Nachricht bekannt. Doch die Fans des sympathischen Gesangsduos können aufatmen. Denn der Auftritt am Mittwoch ist nicht der einzige in der beliebten Mallorca Feier-Location. „Specktakel“ tritt am Samstag (17. August), Sonntag (18. August), Dienstag (20. August) und Dienstag (27. August) noch einmal im Bierkönig auf.

Da stehen die Chancen doch mehr als gut, dass es das Gesangsduo mit etwas Verzögerung zu den anderen Auftritten in Mallorcas Bierkönig schafft.