Für viele, wenn nicht gar alle Mallorca-Urlauber gehört ein Tag an der Playa samt Entspannen und Baden am Strand zum festen Bestandteil.

Doch das könnte sich in einigen Bereichen Mallorcas zumindest zeitweise erledigt haben. Ekel-Szenen sorgen bei Touristen und Einheimischen für Entsetzen.

Mallorca: Ekel-Szenen am Strand!

Mallorca-Urlauber lieben an der Insel nicht nur die wilden Partynächte, sondern auch die etlichen Badebuchten und Strände samt des türkisgrünen Wassers. Wer kann sich nicht in den Anblick verlieben, wenn die Sonnenstrahlen auf den leichten Wellen glitzern? Doch damit ist jetzt an einem Badeabschnitt der Playa Schluss – zumindest vorerst.

Denn am Mittwochnachmittag (14. August) machte sich eine braune, eklige Brühe bemerkbar, die sich immer weiter ausbreitete und den halben Badeabschnitt an Mallorcas Playa genommen hat. Nicht nur Schlamm, Dreck und etwaige sonstige Flüssigkeiten wurden ins Meer gespült, auch etlicher Müll landete in den Fluten. Darunter alte Regenschirme, leere Verpackungen und teilweise sogar Handtücher.

Das Unwetter auf Mallorca hat für eklige Szenen gesorgt. Etlicher Unrat wurde ins Meer gespült. Foto: Sarah Fernández

Grund dafür ist das Unwetter, welches seit Mittwochmittag Mallorca in Schach hält. Starkregen prasselte vom Himmel und sorgte nicht nur binnen weniger Minuten für eine komplett leere Playa (wir berichteten), sondern setzten auch Balkone und Wohnungen unter Wasser. Durch den starken Regen wurde eben auch der angesammelte Müll, Dreck und anderer Unrat von einer Art Kanal in der Nähe des Hafens ins Mittelmeer gespült – besser gesagt gedrückt. Die Rettungsschwimmer achteten derweil genau darauf, dass sich keine Touristen dem Strand näherten oder gar schwimmen gingen.

Die Ekel-Szenen sollten bei einigen Mallorca-Badegästen die Lust am Schwimmen verdorben haben. Welche Konsequenzen das ganze Debakel hat, ist derzeit noch unklar.