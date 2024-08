Mallorca: Droht der Kollaps? Touristen müssen sich aufs Schlimmste gefasst machen

Dass Mallorca und besonders die Einheimischen unter den Massen an Touristen leiden, sorgt weltweit für Aufmerksamkeit. Jüngst protestierten die Mallorquiner am Strand und machten am Ballermann 6 ihrem Unmut Luft (wir berichteten).

Nun droht der Insel, im Speziellen der Stadt Palma, ein anderer Kollaps, welcher sogar einen eigenen Namen hat: „Operation Wolke“. Worauf sich sowohl die Touristen auf Mallorca als auch die Einheimischen selbst gefasst machen müssen, liest du hier bei uns.

Mallorca-Touristen erwartet das Schlimmste

Es herrscht Hochsaison auf Deutschlands beliebtester Urlaubsinsel Mallorca. Täglich werden bei den derzeitigen perfekten Sommertemperaturen die Strände und Badebuchten sprichwörtlich geflutet. Doch dunkle Wolken ziehen am weiten Horizont auf und diese könnten ein katastrophales Szenario beschwören. Denn die meisten Touristen verbringen ihre Urlaubstage auf der Insel am liebsten am Strand, beim Wandern oder anderen Aktivitäten rund ums Mittelmeer.

Das aufziehende Unwetter samt tagelangem Regen macht diesem aber einen Strich durch die Rechnung (wir berichteten).

+++ „Goodbye Deutschland“-Familie zieht zurück nach Mallorca: „Behüteter und sicherer“ +++

Da liegt der Gedanke nahe, das schlechte Wetter doch zum Shoppen im Einkaufszentrum, einem Besuch im Aquarium oder sonstige Indoor-Aktivitäten zu nutzen oder einfach mal die Stadt Palma und deren Sehenswürdigkeiten zu erkunden. Ein Gedanke, den Abertausende Touristen zur gleichen Zeit haben. Die Inselhauptstadt kollabiert regelmäßig an regnerischen Tagen wegen der hineinströmenden Menschenmassen. Der Verkehr kommt zum Erliegen. Sowohl Autos als auch Busse bleiben oft kilometerweit im Stau stecken, Läden, Parkplätze, Parkhäuser und Einrichtungen laufen über. Bereits vor den Haltestellen für öffentliche Verkehrsmittel stauen sich die Leute.

Die Straßen in Palma laufen an regnerischen Tagen regelmäßig über – nicht vor Wasser, sondern vor Menschen.

Mehr News:

Das ganze Phänomen trägt den Namen „Operation Wolke“ und ruft auch die Polizei von Mallorca auf den Plan. Denn diese arbeitet an den regnerischen Tagen rund um Palma auf Hochtouren in Sondereinheiten, um das Verkehrschaos auf den Straßen, Parkplätzen und Zufahrten zu Parkhäusern zu regeln.

Wer dem ganzen anstehenden Schlecht-Wetter-Chaos auf Palma entgehen will, der bleibt in den Tagen vom 14. bis 16. August lieber im Hotel, der Ferienwohnung oder Unterkunft und verkrümelt sich mit einem guten Buch oder seiner Lieblingsserie aufs Sofa.