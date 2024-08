„Goodbye Deutschland“-Familie zieht zurück nach Mallorca: „Behüteter und sicherer“

Dem grauen Deutschland den Rücken kehren und ein neues Leben auf der Sonneninsel Mallorca beginnen. Das haben viele deutsche Familie in der Vergangenheit bereits getan – einige von ihnen wurden dabei von den Kameras von „Goodbye Deutschland“ begleitet.

Auch Familie Charmi aus Kiel wagt in jetzt diesen Schritt! Doch für die sechsköpfige Familie ist es nicht das erste Mal. Nach einem gescheiterten ersten Versuch musste die Familie schweren Herzens die Insel zurücklassen. Warum sie es in Deutschland aber erneut nicht lange ausgehalten haben, erklärten sie in einem Interview gegenüber dieser Redaktion.

„Goodbye Deutschland“: Dieses Mal soll es klappen

Mama Fabi und Papa Mani träumten schon lange von einem Leben auf Mallorca. Im September 2021 wagten sie dann den Schritt und begannen, begleitet von den Kameras der Vox-Fernsehshow „Goodbye Deutschland“ ein neues Leben auf der Lieblingsinsel der Deutschen.

Schimmel im Haus und die gescheiterte Suche nach einer neuen Bleibe für die Familie zwangen die Eltern, gemeinsam mit ihren vier Töchtern Lia, Maja, Emma und Zoe zurück nach Deutschland zu gehen. Doch der Traum von einem Leben auf Mallorca war deshalb noch längst nicht abgeschrieben.

Charmis wollten eigentlich nie weg

„Wir mussten die Insel ja verlassen, weil wir nichts anderes mehr gefunden haben. Hätten wir damals schon ein Haus gefunden, wären wir geblieben“, erzählt Mani Charmi im Gespräch. „In unserer Zeit in Deutschland hatte ich die ganze Zeit den Suchagenten von ‚Idealista‘ laufen. Sobald irgendwas reingekommen ist, habe ich es auf dem Bildschirm gehabt und es mir angeschaut. Da war aber nie wirklich was Passendes dabei.“

Familie Charmi, bekannt aus „Goodbye Deutschland“, geht zurück nach Mallorca. Foto: Privat

Im Mai 2024 war es dann so weit! Die Familie hat ein passendes Haus gefunden. Die Entscheidung es sich vor Ort anzuschauen dauert nicht lang und als das Haus den Vorstellungen der Charmis dann auch noch entsprach, stand sofort fest: Es geht zurück auf die Insel!

Warum diese Faszination für Mallorca?

„Die Vielfältigkeit der Insel. Wir haben Strand, Berge, Städte, Dörfer. Die Insel bietet so vieles! Und es ist natürlich auch das Klima und die Einstellung der Menschen, die auf der Insel sind. Die einfach anders denken als viele hier in Deutschland“, antwortet Papa Mani auf diese Frage. „Dann dieses Gefühl von Freiheit und von Sicherheit. Dass die Kinder auf Mallorca behüteter aufwachsen als hier in Deutschland.“

Seine Frau Fabi stimmt ihm zu: „Für mich steht die Kindheit unserer Kinder an erster Stelle. Das ist dort, wie gesagt, einfach behüteter und sicherer. Gerade an den Schulen, dass man da ganz andere Möglichkeiten für die Kinder hat. Diese ganze spanische Mentalität ist es für mich. Wir haben ja auch südländisches Blut beide und ich glaube, deswegen zieht uns das auch immer wieder dahin.“

Am 17. August ist es für Familie Charmi so weit! Dann startet ihr (zweites) neues Leben auf Mallorca. Die Kameras von „Goodbye Deutschland“ werden dieses Mal allerdings erst einmal nicht dabei sein.