Urlaub auf Mallorca: Strandbesucher ergreifen schlagartig die Flucht – Playa binnen Minuten leer

Ein Anblick, der in der Hochsaison von Mallorca eher selten vorkommt: Ein völlig verlassener Strand. Und doch bot sich am Mittwochmittag (14. August) genau dieses Bild.

Dutzende Touristen und Strandbesucher haben mit einem Schlag die Flucht ergriffen. Binnen weniger Minuten war die komplette Playa menschenleer. Welche Szenen sich auf Mallorca abgespielt haben, liest du hier.

Strand auf Mallorca binnen weniger Minuten geräumt

Die drückende und schwüle Hitze haben am Mittwochmorgen- und vormittag auf Mallorca etliche Touristen genutzt, um sich im Meer Abkühlung zu verschaffen oder sich in der Sonne zu brutzeln. Im Laufe des Mittags zogen allerdings immer mehr dicke Wolken auf – gepaart mit heftigen Sturmböen, die nicht nur Kleidung und Handtücher zum fliegen brachten, sondern teilweise Balkonmöbel abräumten.

Heftige Szenen boten sich am Strand von Mallorca. Der Wind peitschte mit einer heftigen Geschwindigkeit und Kraft über die gesamte Playa hinweg. Als die ersten Blitze am Himmel erschienen, zogen die Rettungsschwimmer die Reißleine. Die Rote Fahne wurde gehisst und mit Trillerpfeifen und kleinen Boten holten sie die Badegäste aus dem Wasser. Dutzende Menschen strömten aus den Fluten Richtung Handtücher und Sachen.

Binnen weniger Minuten war der komplette Strand an der Playa geräumt. Als die ersten Regentropfen einsetzten, rafften auch die Letzten ihre Sachen zusammen.

Mehr News:

Der starke Regen und die krasse Windgeschwindigkeit hat in nur wenigen Minuten dafür gesorgt, dass sich das Wasser gleich in mehreren Wohnungen durch die Fenster- und Türen gedrückt hat und einige Abschnitte am Strand zum Überfluten brachte.

Das Unwetter auf Mallorca soll noch bis Donnerstagabend (15. August) wüten. Mittlerweile wurde auch die Alarmstufe rot ausgerufen. >>HIER<< erfährst du mehr zum Unwetter auf der Insel.