Mallorca: Touristen müssen handeln! Es herrscht Lebensgefahr

In den letzten Tagen und Wochen konnten die Touristen und Einheimischen bei ordentlicher Hitze in der Sonne brutzeln. Die Strände waren bereits am Morgen gut gefüllt – wobei das Meer nur mäßig bis keine Abkühlung geboten hat (wir berichteten).

Doch am Mittwoch (14. August) ziehen die dicke Wolken über die Insel. Ein Unwetter ist im Anmarsch und das könnte es richtig in sich haben. Es herrscht sogar teilweise Lebensgefahr! Was Mallorca droht und was Urlauber unbedingt vermeiden sollten, liest du hier bei uns.

Mallorca: Lebensgefahr am Strand

So viel sei gesagt: Da kommt was auf die Insel Mallorca zu! Ab Mittwoch (14. August) wird es für Touristen und Einheimische ungemütlich. Dicke Wolken ziehen am Himmel auf und die haben einiges im Gepäck. Der spanische Wetterdienst „Aemet“ hat für besagten Mittwoch bis den darauffolgenden Donnerstag (15. August) um 18 Uhr die Warnstufe Orange ausgerufen. Es sollen nicht nur Regenmassen von bis zu 50 Litern pro Quadratmeter vom Himmel kommen, auch Hagel und heftige Sturmböen von teils 100 Kilometer pro Stunde sollen über die Insel fegen.

Und das ist erst der Anfang. Am Donnerstag kann es zu noch mehr Regen kommen und das Unwetter auf Mallorca sogar noch heftiger ausfallen. Touristen sollten an diesen Tagen lieber auf ausgiebige Ausflüge verzichten – zumal an regnerischen Tagen die Inselhauptstadt sowieso vollkommen überlaufen ist und unter den Menschenmassen ächzt (>>HIER<< mehr dazu). Auch auf das Baden im Meer sollten Urlauber verzichten, egal wie verlockend die schwüle Luft im Vorfeld ist. Denn unter den vorhergesagten Umständen herrscht dort Lebensgefahr!

Wassertemperatur verschärft Situation

Was die ganze Situation noch verschärft, ist das aufgeheizte Mittelmeer. Die Wassertemperatur an der Playa betrug am Dienstag (13. August) stolze 30 Grad – bei einer Außentemperatur von 32 Grad. Wegen des aufgeheizten Wasser können Stürme und Regenergüsse sogar noch heftiger ausfallen.

Mehr News:

Wie die „Mallorca Zeitung“ schreibt, hat die balearische Landesregierung das Notfallprotokoll für Überschwemmungen aktiviert. Dies sei zu dieser Jahreszeit sowieso üblich, wenn sich heftige Gewitter ankündigen. Zudem kontrolliere die Polizei regelmäßig die Pegel. Die nächsten Tage sollten sich alle Touristen also lieber mit einem guten Buch, Brettspielen oder der Lieblingsserie in der Unterkunft beziehungsweise im Hotel verkrümeln. Aber keine Sorge, bereits zum Wochenende (17. August) zeigt sich wieder die Sonne