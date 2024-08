Mallorca: Ausflug endet tödlich! Deutscher stirbt an Hitzeschlag

Ein Ausflug auf der beliebten Urlaubsinsel Mallorca nahm für einen Deutschen ein tragisches Ende. Der Mann verstarb.

Seine Ehefrau rief noch die Rettungskräfte, doch jede Hilfe kam zu spät. Was sich genau auf Mallorca zugetragen hat, liest du hier bei uns.

Urlaub in Mallorca: Wanderausflug endet tödlich

Die Natur auf Mallorca ist einzigartig, abwechslungsreich und wunderschön. Kein Wunder also, dass sich Urlauber auf der Insel zu den unterschiedlichsten Ausflügen aufmachen, um die verschiedenen Naturspektakel hautnah zu erleben. So war auch am Sonntagnachmittag (11. August) ein deutsches Pärchen zum Wandern aufgebrochen.

Auf Anfrage dieser Redaktion bei der Guardia Civil wurde uns der Vorfall von einem Pressesprecher bestätigt. Am Sonntag um 14.25 Uhr verstarb der 70-jährige Mann aus Deutschland an einem Hitzeschlag.“ Er war mit seiner Frau auf einem Wanderweg in „El Torrente d’es Parral“ in der Gegend der „Colonia de Sant Pere“ an der nordöstlichen Küste von Mallorca unterwegs gewesen. „Die Bergrettungseinheit GREIM, sowie ein Helikopter der Guardia Civil und Notfallsanitäter eilten zum Ort des Geschehens, doch konnten nichts mehr tun, um sein Leben zu retten.“

Der 70-Jährige Deutsche ist bereits der Vierte, der in diesem Sommer auf Mallorca an einem Hitzetod gestorben ist.