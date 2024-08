Tierheim auf Mallorca: Hündin Kira versteht die Welt nicht mehr! „Hat das auf keinen Fall verdient“

Egal ob auf Mallorca oder in Deutschland – die Tierschützer arbeiten auf Hochtouren, um ihre Schützlinge zu versorgen und für sie ein neues „Für-immer-Zuhause“ zu finden.

So auch die Mallorca Tierrettung, eine Organisation auf der Insel, die in deutscher Hand liegt. Klar ist, dass die Mitarbeiter bei der Suche nach einem neuen Heim für ihre Schützlinge genau hinschauen. Nun haben die Tierschützer allerdings ein Szenario erlebt, das selbst ihnen die Sprache verschlägt. Worum es dabei geht, liest du hier bei uns.

Tierheim auf Mallorca feiert trauriges Comeback

Bedröppelt und beinahe traurig blicken die großen dunklen Kulleraugen von Hündin Kira in die Kamera. Die dreijährige Fellnase versteht vermutlich die Welt nicht mehr. Erst vor kurzem durfte sie aus der Tierrettung Mallorca in ihr „Für-immer-Zuhause“ ziehen. Doch nun muss sie erneut einen Schicksalsschlag verkraften. Denn die Besitzer wollen die Hundedame nicht mehr. Die Mitarbeiter der Organisation fallen bei dem „Grund“ aus allen Wolken und suchen nun dringend einen liebevollen Besitzer, sodass Kira endlich ankommen kann.

„Kira wird wieder abgegeben“, heißt es im Instagram-Post von Manuela. Sie ist die Leiterin der Mallorca Tierrettung. Kurz nach diesem Statement zeichnet sich ab, wieso die vorherigen Besitzer scheinbar überfordert mit der Hündin waren – gleichzeitig wird der Ärger der Tierfreundin deutlich: „Sie wurde nachts um zwei Uhr mal für eine Stunde alleine gelassen und hat alles kaputtgemacht und nassgemacht. Anstatt mal darüber nachzudenken, wieso, weshalb, warum, soll ich sie jetzt sofort abholen! Sie wurde wie ein Pingpong zwischen Freunden hin und her gegeben“, beschreibt Manuela die Situation im Instagram-Reel und das, obwohl sie bei vorherigen Gesprächen deutlich gemacht habe, dass Kira viel Struktur und Einfühlungsvermögen brauche.

Die Mitarbeiterin der Organisation Tierretter Mallorca ist wegen Kiras Schicksal erschüttert. Foto: Mallorca Tierrettung/ Manuela Berner

„Hat schon so viel durchgemacht“

„Ich kann den Menschen leider nicht durch den Kopf schauen, so gut man auch Gespräche und Kontrollen durchführt. Aber eins weiß ich, sie hat das auf keinen Fall verdient“, macht sich die Mitarbeiterin der Tierrettung Mallorca Luft.

Kira „hat schon so viel durchgemacht. Sie braucht eine Struktur und Führung“, beschreibt Manuela die Hundedame im Instagram-Post. Die Fellnase sei total menschenbezogen und verstehe sich auch mit anderen Hunden – wenn die Sympathie stimme. „Als Einzelhund wäre sie ideal“, so Manuela. Kira sei zudem kastriert. Doch eins macht die Mitarbeiterin der Mallorca Tierrettung deutlich: „Bitte holt euch keine Tiere, wenn ihr nicht auch an schlechten Tagen für sie da seid!“ Dieser Satz sollte eigentlich für alle Haustierbesitzer klar sein – für einige scheint es da offensichtlich dennoch Aufholbedarf zu geben.

Bei Interesse an Kira kann gerne eine Nachricht an info@mallorca-tierrettung.de geschickt werden.