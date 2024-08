Urlaub auf Mallorca: Ich stand am Bierkönig – es passierte 18 Mal

Was gehört zum Urlaub am Ballermann auf Mallorca neben Hotel, Strand und Bierkönig noch dazu? Stimmt – das richtige Outfit! Entspannt in T-Shirt und Shorts? Oder ausgefallen mit Hawaii-Hemd und Socken in Sandalen? Fast alles ist erlaubt!

Doch eine Outfit-Wahl scheint man besonders häufig anzutreffen. Ich habe einen genauen Blick auf die Mallorca-Urlauber geworfen und war wirklich überrascht.

Urlaub auf Mallorca: Es passierte 18 Mal

Wer schon einmal an der Playa de Mallorca entlang ging, dem ist bestimmt schon aufgefallen, dass ein Kleidungsstück besonders oft getragen wird: das Trikot. Egal ob Fußball, Football, kleine Vereine aus der Heimat der Urlauber – oder sogar Eigenkreationen, um mit seinen Begleitern als wahre Party-Mannschaft aufzutreten. Es ist beliebt sowohl bei Männern als auch Frauen und Kindern. Egal zu welcher Uhrzeit, egal an welchem Ort – irgendwie scheint das sportliche Outfit zum Mallorca-Urlaub zu gehören, wie ein Besuch am Strand oder dem Bierkönig.

+++ Urlaub auf Mallorca: Wir waren in Palma essen – es war unfassbar +++

Nach ein paar Besuchen an der Playa de Mallorca schien ich kaum noch andere Kleidung an den Touristen wahrzunehmen. Egal wohin ich schaute, immer trug irgendwer ein Trikot – meistens das lila-pinke Auswärtstrikot der deutschen Nationalmannschaft zur EM 2024, das sich beim Erscheinen zu einem wahren Verkaufsschlager entwickelte.

Doch ist das jetzt das sogenannte Baader-Meinhof-Phänomen oder tatsächlich Realität? Wer jetzt nach dem besagten Begriff googlen will, kann sich die Zeit sparen, hier kommt die schnelle Antwort: So nennt man die Wahrnehmungsverzerrung, die entsteht, wenn du deine Aufmerksamkeit auf etwas Bestimmtes richtest. Beispielsweise überlegst du dir ein neues Auto der Marke XY zu kaufen – und plötzlich siehst du auf der Straße nur noch Wagen der Marke XY.

Mallorca überrascht immer wieder

Aber nun zurück zu den gefühlt unendlichen Trikots auf Mallorca. Ich habe den Test gemacht und mich an die Kreuzung beim Bierkönig in der Schinkenstraße gestellt. Alleine auf dem Weg dorthin sind mir unzählige Urlauber mit Sportdress entgegengekommen. Aber ich wollte das Ganze nun in tatsächlichen Zahlen haben. Also habe ich angefangen, die Urlauber zu zählen, die an mir vorbeiliefen – und die Trikotträger herauszufiltern.

Um die sieben Minuten hat es gedauert, bis 100 Menschen an mir vorbeizogen – nur in eine Richtung. Alles andere hätte ich unmöglich auf dem Schirm behalten können. Denn gegen 20 Uhr am Abend war in der Schinkenstraße natürlich etliches los. Da gibt jedes Hirn auf, bei dem Versuch den Überblick zu behalten. Von den 100 Passanten trugen 18 ein Trikot. Um ehrlich zu sein, hatte ich mit deutlich mehr gerechnet. Allerdings sind 18 Prozent so gesehen auch nicht gerade wenig.

Mehr News:

Was mich allerdings wirklich überraschte, war die bunt gemischte Menge an Urlaubern, die auf einer der belebtesten Straßen Mallorcas unterwegs war. Ich hatte zugegeben das Vorurteil, dass ich vor allem den „Sauf-Touristen“ begegnen werde. Doch keinesfalls!

Klar, waren auch Gruppen unterwegs, deren Ziel für den Abend abzusehen war: Party und Saufen. Doch ich sah auch etliche Familien, Pärchen und Freunde. Die Kleidung war dabei keinesfalls nur auf das Trikot beschränkt. Von locker-legere bis extravagant-elegant war wirklich alles dabei. Und mal wieder wurde mir bewusst, dass die Insel nicht nur in ihrer Natur eine unglaubliche Vielfalt bietet, sondern eben auch was ihre Touristen angeht.