Urlaub auf Mallorca: Kurzer Trip endet in Frust-Szenario – warum es jeden Touristen treffen kann

Dass eine geplante Busfahrt im Urlaub auf Mallorca in einer Odyssee enden kann, das dürften schon einige Touristen am eigenen Leib zu spüren bekommen haben. So auch ich, wobei ich nicht zum Urlaub auf Mallorca bin. Zum einen wären da die vielen anderen Urlauber, die die Busse teils so überlaufen, dass wartende Menschen nicht selten an der Bushaltestelle stehen gelassen werden.

Zum anderen wirkt Mallorca auf den ersten Blick nicht allzu groß. Die Distanzen haben es dann aber doch in sich. Hinzu kommt, dass die meisten Strecken über Mallorcas Hauptstadt Palma führen und anders als in deutschen Großstädten wie Berlin die Busse nicht alle fünf Minuten fahren. Nun kommt ein weiterer Faktor erschwerend hinzu, sodass es für Menschen, die Urlaub auf Mallorca machen, noch länger dauert könnte.

Urlaub auf Mallorca: Pannen bringen Verkehrs in Stocken

Ich will an diesem Donnerstagvormittag (22. August) von S’Arenal im Osten der Bucht von Palma auf die andere Seite nach Andratx. Eigentliche Reisezeit: 1 Stunde 45 Minuten mit einmal Umsteigen in Palma. Am Ende sollten es etwas über 3 Stunden sein. Der Bus 23 kommt pünktlich, doch weit komme ich nicht. Nach nur wenigen Stationen hat der Bus eine Panne und ich habe es nicht einmal aus dem kleinen Küstenörtchen geschafft, dass im Sommer regelmäßig zur deutschen Touristenhochburg auf Mallorca wird.

Es ist nicht der erste Bus der EMT Palma, dem Busunternehmen Palmas der Schwierigkeiten macht. Am Sonntag (18. August) brannte ein Bus – glücklicherweise hatten sich zu dem Zeitpunkt keine Passagiere an Board befunden und auch der Fahrer konnte sich retten. Er löschte sogar eigenhändig den Brand.

Touristen bekommen Folgen zu spüren

Nur drei Tage später rauchte es wieder aus dem Motor eines EMT-Busses. Dieses Mal mitten im Zentrum Palmas, wo viele Einheimische und Menschen, die gerade Urlaub auf Mallorca machen, unterwegs waren. Auch hier gab es zum Glück keine Verletzten. Doch die Ereignisse der vergangenen Tage in und um Palma ziehen nun Konsequenzen nach sich. Auch die Touristen, die hier gerade Urlaub auf Mallorca machen werden dies zu spüren bekommen.

Wie „El Diario de Mallorca“ berichtete, wurden 12 Busse der EMT von Rathaus in Palma aus dem Verkehr gezogen. Das hat Folgen für alle Nutzer der öffentlichen Verkehrsmittel in Mallorcas Hauptstadt. Der Stadtrat habe bestätigt, dass sich diese Entscheidung auf die Fahrpläne auswirken würde: „Wir sind uns bewusst, dass mit der Entscheidung, den Betrieb dieses Fahrzeugmodells einzustellen, die täglichen Frequenzen reduziert werden, was zu einer Verringerung des Dienstleistungsangebots führt“, zitiert ihn die mallorquinische Tageszeitung.

„Wir werden alternative Möglichkeiten prüfen, um sicherzustellen, dass diese Reduzierung keine Auswirkungen auf den täglichen Service und die Bürger hat.“ Die Stadtverwaltung von Palma habe zudem versichert, man würde darauf achten, dass „die touristischsten Linien so weit wie möglich angepasst werden.“ Welche das sein würden, war zunächst nicht klar.