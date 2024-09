Mallorca: Droht die Flaute? Touristen gucken in die Röhre

Der beliebten Urlaubsinsel Mallorca droht zumindest in einem Aspekt die Flaute. Da dürften etliche Touristen in die Röhre gucken.

Was sich genau auf Mallorca in den kommenden Tagen abspielt und worauf sich Urlauber und Einheimische einstellen müssen, liest du hier bei uns.

Mallorca: Wetter-Wende auf der Urlaubsinsel

Das Unwetter in den vergangenen Tagen hat Mallorca wieder ordentlich in Schach gehalten. Teile der Insel wurden nicht nur sprichwörtlich geflutet. Besonders der Flughafen in Palma hatte mit dem starken Regen zu kämpfen. Etliche Flieger mussten auf dem Boden bleiben – was natürlich bei den betroffenen Urlaubern für lange Gesichter sorgte.

Aber auch ein Strandabschnitt an der Playa ist seitdem für Badegäste gesperrt (>>HIER<< mehr dazu). Durch das Unwetter sind die Temperaturen auf der Urlaubsinsel abgesackt, haben sich im Laufe der Woche dann wieder nach oben gekämpft. Am Freitag (6. September) konnten die Touristen ihren Urlaub wieder bei Sonnenschein und Temperaturen um die 30 Grad genießen. Auch am Samstag soll das laut des spanischen Wetterdienstes „Aemet“ noch so bleiben.

+++ Urlaub auf Mallorca: Mieses Wetter? DAS sind die besten Ausflugstipps bei Regen +++

Doch bereits am Sonntag (8. September) müssen sich Mallorca-Urlauber und Einheimische erneut auf Regen einstellen. Wer an diesem Tag an den Strand wollte, der sollte sich nach einer Alternative umschauen. Pünktlich zum Start in die neue Woche kehrt dann aber die Sonne zurück, bei Temperaturen um die 28 Grad. Wer die Chance hat, sollte den Tag unbedingt nutzen. Ab Mittwoch (11. September) ist nämlich wieder mit Regen zu rechnen. Doch nicht nur das. Denn die Temperaturen sollen sich ab dann nur noch um die 25 Grad-Marke herum bewegen – und das bis mindestens zum Sonntag (15. September).

Mehr News:

Während sich die einen Mallorca-Urlauber freuen, dass die heißen Tage vorüber sind, dürften die kommenden kühlere Tage bei den anderen für lange Gesichter sorgen. Denn wer Temperaturen um die 30 Grad bevorzugt, wird in die Röhre schauen. Diese große Hitze sollte in nächster Zeit auf der Insel nicht zu erwarten sein. Es sein scheint so, dass nun auch der Sommer auf der Urlaubsinsel so langsam zu seinem Ende kommt.